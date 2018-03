¿Vuelve Daniel Rucks a Domingo para Todos?

Agradezco a todos sus buenos augurios y comentarios ! Es una decisión compleja ...así que aquí me tienen cantándome "Decidete" al espejo ... — Daniel Rucks (@RucksDelBo) January 6, 2017

@RucksDelBo esoooo!! Vuelven aquellos buenos tiempos — Clau Ventura (@Chelepecass) January 6, 2017

@RucksDelBo amigo la vida está llena de sorpresas. Adelante y directo al triunfo — Mauricio Orellana (@MauricioPCN19) January 6, 2017

@RucksDelBo eres de los nuestro Daniel te gaste a pulso el cariño de todo un pueblo.Y QUE VIVA EL FIRPO. .. — @don Sabor (@Donmisterio77) January 6, 2017

Lee también

La audiencia de la televisión salvadoreña estaba a la espera de que Daniel Rucks confirmara si será él quien sustituirá este domingo 8 de enero al "Gordo Max" en el programa "Domingo para Todos". Él mismo lo confirmó este día en el programa matutino "Viva la Mañana".Y es que los salvadoreños parecían estar ansiosos por recordar las épocas doradas en las que el programa de entretenimiento era conducido por Rucks y no pararon de preguntárselo en Twitter y de animarlo a que dijera que sí.Anoche él todavía lo estaba pensando. "Agradezco a todos sus buenos augurios y comentarios! Es una decisión compleja ... así que aquí me tienen cantándome "Decídete" al espejo...", según publicó en su cuenta personal de Twitter, haciendo referencia a la tonada que él mismo cantaba a los participantes del programa durante los concursos."Vuelven aquellos buenos tiempos", y "Amigo, la vida está llena de sorpresas. Adelante y directo al triunfo", son algunos de los tuits dirigidos al presentador nacional sobre este tema.El programa televisivo de concursos salió al aire por primera vez en 1987 con Rucks como conductor y, luego de 13 años de transmisión ininterrumpida, en el 2000 se anunció su finalización. Entonces llegó Max González para darle continuidad, bajo el mismo formato.Durante décadas, este ha sido uno de los programas de variedades más aclamados de la televisión nacional, y ha sido parte del tradicional entretenimiento vespertino de los domingos de las familias salvadoreñas.Jingles característicos de Rucks en aquellos tiempos durante el desarrollo de los concursos y competencias del programa eran “Decídete” y “No se ponga nervioso”. Daniel también se destacó en esos días por ser un apasionado hincha del Firpo, de primera división, e hizo públicas en el programa algunas apuestas por las victorias del equipo usuluteco.Max González fue capturado hace dos días junto a otras tres personas, acusados de pagar a una red de trata de personas para tener relaciones sexuales con menores de edad. Ayer las autoridades hicieron la presentación oficial de los imputados y hoy la Fiscalía presentó el requerimiento en su contra.La audiencia inicial contra los implicados está programada para este sábado, pero si a González le decretaran prisión preventiva, no podría cumplir con su labor como presentador en el programa en mención.