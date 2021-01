“WandaVision” marca un clásico inicio

Al fin. Muchos fanáticos alrededor del mundo han estado esperando la miniserie de Marvel "WandaVision" que da el salto a la televisión de la mano con Disney+ y que estrenó sus dos primeros episodios a nivel mundial el pasado 15 de enero.

La serie comienza su historia en 1950 y como un homenaje a televisión de la época contará con los primeros capítulos en blanco y negro, pero al avanzar las décadas en las que se desarrollan los hechos comenzará a tomar color.

Dejando de lado su extravagante vestuario por ropa de los 50, Wanda Maximov y Vision –interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany- tratan de ocultar sus poderes y vivir una vida normal en la ciudad de Westview, pero a medida que avanza el tiempo comienzan a sospechar que las cosas no son lo que parecen.

La producción mostrará una etapa nunca antes vista de los protagonistas de una manera divertida: cómo vivían recién casados antes de formar parte del grupo de superhéroes más famoso del planeta, ‘Los Vengadores’.

Por una parte, Wanda vestida como ama casa se apoya en su magia para realizar todas las tareas del hogar, mientras que Vision, trata de ganarse un ascenso en su trabajo, lo que supone una trama totalmente diferente a lo que acostumbra Marvel.

Pese a que estamos acostumbrados a los mejores efectos especiales de las cintas de Marvel, lo cierto es que para "WandaVision" la producción utilizó las mismas técnicas que se usaban a mediados del siglo pasado, respetando los avances tecnológicos de las épocas.

Sin embargo, mientras regresan a la acción que caracteriza las aventuras de ‘Los Vengadores’, Wanda y Vision "disfrutan de una vida divertida y simple al son de una cuidada banda sonora que incluye canciones como ‘Help me Rhonda’, de los Beach Boys; ‘Yakety Yak’, de The Coasters, o ‘Daytime believer’, de The Monkeys", de acuerdo a información publicada por EFE.

La historia tiene lugar luego de los acontecimientos de "Los Vengadores: Endgame", la película que estrenada en 2019, "que supuso un punto de inflexión en el universo cinematográfico de los superhéroes de Marvel, con la desaparición de algunos de los más simbólicos", según detalló la misma fuente.

La pregunta que muchos se han hecho es ¿cómo aparece en la serie Vision si murió en ‘Vengadores: Infinity War’?, una respuesta que seguramente encontraremos a lo largo de la primera serie de Marvel.

Lo que sí es seguro es que la serie contará con grandes batallas, algo que no puede faltar en una producción de superhéroes, que lanzará sus entregas de forma semanal hasta completar un total de nueve episodios. De momento se han estrenado sus primeros dos episodios.

WANDA

Interpretada por Elizabeth Olsen, es una vengadora que tiene diversidad de poderes, entre ellos magia, telepatía, teletransportación, distorsión de la realidad y otros.

VISION

Es el superhéroe encargado por Paul Bettany, posee habilidades físicas sobrehumanas, puede volar y proyectar rayos de energía solar a través de sus ojos.

DIRECTOR

Matt Shakman es un destacado director estadounidense que ha trabajado en diversidad de producciones como ‘Succession’, ‘Mad Men’, ‘Six Feet Under’, ‘The Boys’, algunos episodios de ‘Juego de Tronos’, y otros. EFECTOS

Uno de los principales retos de la serie fue el vestuario, ya que a medida avanza el tiempo todo va cambiando y diseñar ropa sin perder la esencia de la época no es tarea fácil. Fue la diseñadora mexicana Mayes C. Rubeo - quien fue nominada al Oscar por su trabajo en Jojo Rabbit y también la encargada del vestuario en Thor: Ragnarok- la escogida para vestir al elenco. Avengers: Endgame. La serie tiene lugar luego de los acontecimientos de "Avengers: Endgame", en donde Vision murió a manos de su amada y Thanos, por lo que hay que esperar cómo es que regresó a la vida.