Warhol vio más que una mujer en la maravilla

El pop no era pop ni kitsch ni un carajo si Andy Warhol no lo pintaba. Y el artista (1928-1987) fue lo suficientemente meticuloso para no dejar de lado al cómic en su homenaje a la cultura popular, una famosa línea de su trabajo iniciada en 1962 en la Costa Oeste.

La famosa lata de sopas Campbell’s, el ratón Miguelito, Supermán y la Mujer Maravilla fueron homenajeados por Andy del mismo modo que Marilyn Monroe en un díptico.

La versión clásica de la Mujer Maravilla de Warhol, una acuarela en cuatro colores, puede rondar, autografiada, los 90 mil dólares. Impresiones populares que simplifican o sintetizan ese efecto son comunes en eBay y Amazon.

Al poner en un mismo saco al consumismo y al arte, se ganó el repudio de muchos círculos. Pero aplicando a los cómics lo mismo que dijo de la Coca Cola, “un paquín es un paquín y no importa cuanto dinero tengas, no conseguirás una versión mejor que la de tu vecino”.