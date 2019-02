Waters pidió a la BBC que boicotee Eurovisión 2019

Ante la decisión de celebrar la próxima edición del reconocido concurso musical Eurovisión en Israel, Roger Waters y un grupo de artistas británicos instaron a la cadena BBC a que boicotee el certamen y no presente concursante en la competencia que será en mayo, en Tel Aviv.

En la carta enviada al gigante de comunicación y entretenimiento figuran nombres como los del cineasta Ken Loach, la diseñadora Vivienne Westwood, Mike Leigh y el fundador de Pink Floyd, uno de los más fervientes activistas de la causa palestina.

"Por mucho que sea un entretenimiento ligero no está exento de consideraciones ligadas a los derechos humanos y no podemos ignorar la violación sistemática de los derechos de los palestinos", se puede leer en el documento que publicó el diario The Guardian.