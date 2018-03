Wendy Linares: “Mi hijo se aferró a la vida”

El viernes, la exvocalista de Los Cocodrilos Wendy Linares compartió un video donde se desahogaba con sus seguidores tras la perdida de su hijo.

“Me siento una madre bendecida. Le doy gracias a Dios por haberme escogido en esta dura prueba. No reniego, les confieso que en cierto momento renegué, soy un ser humano. Pasé por muchas etapas de emociones desde que a mi hijo lo diagnosticaron con cáncer pues entré en shock”, fueron unas de las palabras que expresó.

David González era también hijo del productor de Eventos Premier Oswaldo González y la compañía también se solidarizó con su dolor.

“Le doy gracias a Dios porque hay madres que sus hijos desaparecen y no los vuelven a ver...Yo me siento feliz por estos 17 años que me prestó a mi hijo David, no es porque sea mi hijo pero era un niño cariñoso solo me decía ‘hi beautiful, hi princesa’, recordó la artista.

Sobre el diagnóstico y la lucha de David, su madre admiró su valor: “Él no perdió la batalla contra el cáncer, él la ganó porque luchó. Fueron casi cuatro años de lucha. El doctor nos había dicho de un principio que era cáncer terminal pero los doctores están admirados porque desde que lo diagnosticaron no le daban más de dos semanas de vida y él se aferró a la vida”.acotó