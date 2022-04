Will Smith: Netflix suspende la producción de una película que iba a protagonizar el actor, en medio del escándalo de los Oscar

Las consecuencias de su cachetazo a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar el domingo están siendo más que notorias para Will Smith.

Luego de que el actor renunciara como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood -lo cual solo implica que no podrá votar-, ahora se enfrenta a las réplicas de su agresión física y verbal al comediante, quien no se ha pronunciado sobre el tema, con excepción de un comentario en una de las paradas de su tour, Ego Death.

El primer coletazo del episodio en los Oscar para Smith es la suspensión de la producción Fast and Loose, la película de Netflix que iba a protagonizar.

De acuerdo a lo comunicado por el portal The Hollywood Reporter, el largometraje perdió primero a su director, David Leitch, una semana antes de la entrega de los galardones de la Academia. El realizador decidió, por conflictos de agenda, retirarse del proyecto para dirigir Fall Guy, film comandado por Ryan Gosling que comenzará su producción en agosto.

Si bien Netflix luego comenzó a buscar un reemplazo para dirigir la película, tras lo acontecido en los Oscar, se decidió directamente suspender el proyecto. “Lo pusieron sigilosamente lejos de su lista de prioridades”, comunicó la publicación. La historia de Fast and Loose ponía el foco en la historia de un criminal que pierde la memoria luego de ser atacado y que va lentamente recuperando fragmentos de su historia y de su verdadera identidad.

El presentador Chris Rock reacciona tras ser golpeado en el escenario por Will Smith al presentar el premio a mejor documental en los Oscar

“Netflix [que estrenó en 2017 Bright, el film de David Ayer protagonizado por Smith], como es comprensible, no estaba seguro de avanzar, pero no está claro si el proyecto se hará con otro actor y director”, añadió The Hollywood Reporter.

En cuanto a los demás proyectos que el actor tiene en carpeta se encuentra el drama de Antoine Fuqua para Apple TV+, Emancipation, que está en instancias de postproducción. El film tiene su estreno planeado para este año, pero la plataforma de streaming no anunció todavía la fecha exacta. Por otro lado, la producción de Bad Boys 4, la nueva entrega de la famosa saga que tiene a Smith y a Martin Lawrence al frente, también sufrió un revés. El actor había recibido 40 páginas del guion, pero ahora el proyecto está detenido indefinidamente.

La renuncia del actor a la Academia

Will Smith asistió a la fiesta de Vanity Fair luego de lo sucedido en los Oscar Stefanie Keenan/VF22 - WireImage

Días después del episodio que empañó la entrega de los Oscar en la que CODA se quedó con el premio a la mejor película, Will Smith anunció su renuncia a la Academia de Hollywood. De esta forma, el actor se adelantó a la decisión que comunicará la junta directiva (Board of Governors), que se reunirá el 18 de este mes para determinar cuál será la sanción para Smith. En el comunicado en el que anunció su renuncia, el intérprete ganador del Oscar Rey Richard: una familia ganadora volvió a pedir disculpas, en esta ocasión haciéndose eco de cómo su accionar opacó una noche histórica para muchos ganadores.

Chris Rock, ingresando al teatro Wilbur de Boston, donde dijo que estaba procesando lo sucedido y que eventualmente hablará sobre ello Backgrid/The Grosby Group

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, escribió en el comunicado.

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”, concluyó el actor.

La renuncia del actor fue aceptada, pero de todos modos resta saber si la sanción de la junta directiva será más fuerte, como impedirle al actor asistir a futuras ceremonias o quitarle la posibilidad de ser nominado nuevamente.