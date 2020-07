Will Smith habría aceptado relación extramatrimonial de su esposa 

Will Smith y Jada Pinkett siguen en el foco de la polémica al conocerse los testimonios del cantante de rap August Alsina, quien reveló que tuvo relación extramatrinonial con Pinkett durante varios años.

A pesar de que la famosa pareja conformada por Smith y Pinkett siempre ha dicho que la fórmula para su estabilidad ha sido tener una relación abierta, los comentarios de Alsina han hecho eco en todos los medios y redes sociales.

Lo que más llama la atención es que presuntamente fue el propio Smith quien le habría dado permiso al amante de estar con Jada Pinkett. Es más, se dice que el tercero en cuestión fue presentado a la familia por el propio hijo de Will Smith: Jaden. Se especula que 'Nunya', un sencillo de Alsina, hace alusión a Pinkett Smith.

"Él me dio su bendición (Smith) y yo me entregué totalmente a esa relación durante años. Realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ella", aseguró August Alsina.

Además, recalcó que quería dejar en claro todos los rumores alrededor de la situación. Se dice que el romance comenzó desde el 2015.

"He perdido dinero, amistades... Y eso es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo", señaló el rapero de 27 años.

Por su parte, los representantes legales de Will Smith y Jada Pinkett negaron esos testimonios que hizo Alsina en el programa 'Breakfast Club'.

Pero Jada Pinkett Smith (48 años) publicó en sus redes sociales que se referirá al tema en el espacio de entrevista digital Red Table Talk, que presenta con su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris. "Aquí hay algo que necesitamos sanar... así que me voy a la Mesa Roja", escribió en un tuit.

There’s some healing that needs to happen…so I’m bringing myself to The Red Table. — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) July 2, 2020

Will Smith es una de las estrellas más queridas en Hollywood y es recordado por películas como la trilogía de 'Dos policias rebeldes', 'En busca de la felicidad',' Hancock, 'Bright' y 'Gemini Man', entre otras.

¿Quién es August Alsina?

August Alsina tiene 27 y ha desarrollado una carrera en el mundo del rap. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Foto: Instagram del artista

Es un cantante que ha explorado desde el rap y el Rythm ' Blues. Se dio a conocer con su primer trabajo musical en el 2011 y dos años después sonó muy fuerte con 'I Luv This Shit'.

Su álbum debut, 'Testimony' llegó al puesto 2 en los listados de la Billboard 200 en 2014. Siempre ha tenido una turbulenta relación con la fama y en el medio ha sido parte de escándalos con otros músicos.

El 26 de junio, Alsina lanzó su más reciente álbum The Product III: stateofEMERGEncy, tras un tiempo fuera de los escenarios por problemas de salud.