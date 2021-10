Will Smith se atrevió a elegir su peor película: “Es una espina que llevo clavada”

Will Smith puede tener ciertas dudas respecto a cuál ha sido la mejor película dentro de su extensa carrera. Sin embargo, el actor tiene muy en claro cuál es la peor, y no dudó en nombrarla y explicar por qué la considera como “una espina” que lleva clavada.

La estrella de El príncipe del rap en Bel Air repasó su filmografía durante un segmento con la revista GQ dentro de una serie de preguntas sobre su vida y su trabajo. Cuando el tema pasó al ranking de películas, no lo tuvo que pensar. Como su mejor obra cinematográfica, Smith nombró un empate entre Hombres de negro y En busca de la felicidad.

“Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas”, señaló el intérprete, quien se encuentra promocionando su próximo estreno, King Richard, biopic de Richard Williams, padre de las tenistas de élite Venus y Serena Williams.

Hombres de negro fue un enorme éxito de taquilla y generó franquicias, mientras que el segundo film, que también cosechó una buena crítica y recaudación, le valió al actor una nominación al Oscar.

Sin embargo, no todas las producciones de las Will Smith ha formado parte han resultado un éxito. Y por eso el intérprete tuvo una respuesta casi igual de inmediata cuando se le preguntó por su peor película.

“¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que llevo clavada. Verme a mí mismo con chaperreras... Es algo que no me gusta”, matizó el actor. La ficción se estrenó en 1999, protagonizada por Smith y Kevin Kline en la piel de dos agentes especiales que tienen la tarea de salvar a los Estados Unidos de los planes de un peculiar científico (Kenneth Branagh), que viaja por las fronteras del salvaje oeste en una araña robótica gigante.