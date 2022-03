Will Smith: su "relación abierta" y un romance que involucra a Jada Pinkett con Chris Rock

Luego de que el pasado domingo 27 de marzo, el actor Will Smith abofeteara al comediante Chris Rock durante la edición número 94 de los premios Óscar, muchas interrogantes han surgido al respecto.

A Smith le molestó una broma que Rock hizo en vivo sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith, quien ha hablado abiertamente sobre su problema con la caída de cabello.

Sin embargo, ahora medios internacionales han cuestionado el verdadero motivo detrás de la reacción del afamado actor de Hombres de negro, pues al parecer años atrás el comediante tuvo un fugaz romance con Jada, cuando ya estaban casados.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en el 1997. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Los rumores surgieron en el 2014 cuando la actriz, quien da voz a Gloria en la película animada Madagascar, habría compartido más de la cuenta con Chris, quien interpreta a Marti en esa cinta. Los rumores nunca se confirmaron, pero sí dieron mucho de qué hablar en aquel entonces.

“Al parecer la química entre Rock y Jada Smith había traspasado la pantalla. Nada se supo del supuesto romance pero muchos fueron los rumores. Por aquel entonces Rock estaba casado con Malaak Compton-Rock. En diciembre de 2014, Rock anunció que había solicitado el divorcio de Compton-Rock y admitió su infidelidad en el matrimonio”, dice el diario ABC de España.

De terceros

Will Smith y Jada Pinkett Smith son una de las parejas “más estables” de Hollywood. Con 25 años de matrimonio, la pareja demuestra su amor frente a las cámaras y juntos han formado una de las familias más populares del medio.

Sin embargo, su matrimonio ha estado en el ojo público en múltiples ocasiones por sus secretos, infidelidades, distanciamientos, escándalos familiares y terapias, que incluso los ha llevado a estar al borde del divorcio.

Por ese motivo, el nombre de Chris Rock no es el primero que figuraría en la lista de terceras personas en su matrimonio. Pero vayamos más atrás, al año 2011, cuando surgió la primera especulación sobre infidelidad entre la pareja. En esa ocasión, el tercero en discordia era nada más y nada menos que Marc Anthony, un íntimo amigo de la pareja.

“Aunque somos reacios a responder a este tipo de informes de prensa, los rumores que circulan sobre nuestra relación son completamente falsos. Todavía estamos juntos y nuestro matrimonio está intacto”, expreso la pareja a través de un comunicado difundido por la revista People.

Superado el rumor, en el 2014 Jada daba a conocer que ella y su esposo mantenían una ‘relación abierta’ y que ese era el secreto para que su matrimonio fuera estable. La actriz explicó que ella y su esposo eran libres para salir con quienes quisieran.

Meses más tarde, los reflectores se posaron sobre Will y la actriz Margot Robbie, quienes compartieron créditos en la película Focus: maestros de la estafa. Al parecer había mucha complicidad entre ellos y unas fotografías que se filtraron en Internet lo confirmaban.

Margot Robbie y Will Smith compartieron créditos en 'Suicide Squad'. (Clay Enos)

“No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”, dijo Robbie, quien un año más tarde volvió a encontrarse con el actor en el rodaje de Suicide Squad, despertando nuevamente los rumores.

“En circunstancias normales no suelo responder a bobadas (porque es contagioso), pero muchas personas me han dicho que me extienden sus más ‘profundas condolencias’ y me hizo pensar: ‘Qué demonios. No puedo ser tan tonto también’. Entonces, ante el interés digo: Jada y yo no nos estamos divorciando. Les prometo a todos ustedes que si en algún momento decido divorciarme de mi reina, les juro que se los diré yo mismo”, desmintió el actor.

La pareja no había terminado de superar ese rumor cuando en agosto de 2016 los medios vinculaban a Will Smith con su mejor amigo, Duane Martin, con quien decían que mantenía una relación amorosa. En ese entonces se dijo que el intérprete de El príncipe del rap había desembolsado alrededor de $2 millones para mantener la relación en silencio; sin embargo, esto nunca se comprobó.

August Alsina y Jada Pinkett tuvieron un amorío fugaz. Foto: Facebook.

Lo que no quedó como un rumor y fue confirmado de forma pública por la misma Jada, fue la relación que ella mantuvo en el 2016 con el joven cantante August Alsina, 21 años menor.

“Me enredé con August”, afirmó Jada durante su programa Red Table Talk, en Facebook.

Según contó la actriz, el romance entre ella y el cantante se dio cuando la pareja decidió darse un tiempo. La actriz confesó que los hechos se presentaron en un momento en el que ella estaba sufriendo mucho.