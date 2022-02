William Levy y la amarga infancia que vivió

Si hay algo que William Levy tiene claro es que sabe de dónde viene y hacia dónde va. A pesar de la fama y el éxito que ostenta, él siempre mantiene los pies sobre la tierra.

La vida ha llevado al actor cubano a triunfar en más de una decena de culebrones y películas, tanto mexicanas como estadounidenses. Además, actualmente, es uno de los actores más cotizados en las producciones de Telemundo. Esto le ha permitido consolidar su carrera en Latinoamérica y tener una gran cantidad de fans en todo el mundo.

Esto ha conllevado algunos sacrificios. En el 2021 debió dejar a su esposa, Elizabeth Gutiérrez (de quien se rumora se está separando), y a sus hijos Christopher y Kailey Levy en Estados Unidos, donde residen, y volar a Colombia para grabar Café con aroma de mujer, remake de la telenovela homónima de 1994. Sin embargo, hasta ahora todo ha valido la pena, pues tras estrenarse la telenovela en RCN y Telemundo, la serie llegó a Netflix a finales del año anterior para ubicarse en la cima del top 10 de lo más visto... y allí se mantiene (al menos en Costa Rica y en más de 15 países).

En esa telenovela el galán interpreta al protagonista Sebastián Vallejo, el heredero de una hacienda quien se enamora de una joven llamada Teresa Suárez, a quien se le conoce como Gaviota (Laura Londoño).

Pese al éxito que hoy lo acompaña y las comodidades que le ha dado la actuación, el actor cubano no oculta sus orígenes y con frecuencia recuerda que vivió de una forma muy sencilla cuando era niño. Era feliz, sin embargo, reconoce que en ocasiones pasaba hambre y que el abandono de su padre hizo muy difícil esa etapa de su vida.

“Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la más fácil. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre. No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos”, dijo hace un tiempo atrás en un post de Instagram.

El actor, de 41 años, añadió: “la parte más difícil de crecer en Cuba, la parte que atacó nuestras almas, fue no tener libertad. Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados”.

Y a pesar de que con creatividad e ingenio su familia encontró una manera de perseverar, él entendió que para poder ser feliz debía dejar su querida ciudad Cojímar, un municipio cerca de La Habana, donde se crió.

En junio de este 2022 se cumplirán 27 años desde aquel día que el actor cubano llegó a territorio norteamericano. En ese momento era solo un adolescente en busca de oportunidades, que ni siquiera sabía hablar inglés.

“Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro. Finalmente, me di cuenta de que mi única esperanza era abandonar el país. Pasé mis días contemplando el océano y soñando con algún día llegar a los Estados Unidos de América, un país donde todo es posible (...). No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos, el cielo es el límite. Esto también marca el día en que se abrió la puerta al resto del mundo. Desde entonces, ha sido un hermoso viaje”, concluyó en su publicación.

De acuerdo con El Comercio de Perú, al poco tiempo de llegar a Estados Unidos Levi obtuvo su primer trabajo como jugador de béisbol, deporte que practicaba con mucha habilidad en su natal Cuba. Gracias a ese talento obtuvo una beca en la universidad.

Posteriormente, el actor trabajó como modelo para reconocidas marcas como Dolce & Gabanna y junto a JLo en el video musical I’m Into You. Así, poco a poco, fue acercándose al mundo del entretenimiento hasta descubrir la actuación.

Actualmente, mientras Levy aprovecha sus redes sociales para recordar su infancia, las oportunidades en la televisión le siguen llegando. Recientemente el actor dio a conocer que viajará a España para formar parte de la serie Montecristo, donde interpretara a Edmundo Dantes.

“Es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño”, dijo en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde actualmente suma nueve millones de seguidores.