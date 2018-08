Winona Ryder asegura que podría llevar 26 años casada con Keanu Reeves

Lee también

En 1992, la actriz Winona Ryder ("Stranger Things") y Keanu Reeves ("Matrix") protagonizaron la adaptación en pantalla grande del clásico "Drácula", bajo la dirección de Francis Ford Coppola. En la trama, ambas estrellas de Hollywood personificaron a una pareja de enamorados, Jonathan Harker y Mina. En un momento de la historia, los jóvenes deciden precipitadamente contraer matrimonio. Una escena que podría haber unido las vidas de Keanu y Winona para siempre.Así lo planteó la propia Ryder en entrevista con Entertainment Weekly, donde comentó que la boda podría haber sido mucho más real de lo que ellos esperaban. "En realidad, nos casamos cuando rodamos 'Drácula'. No, lo digo en serio, creo que estamos casados en la vida real", reveló. "Para esa escena, Francis quiso utilizar a un verdadero cura rumano. Rodamos toda la secuencia mientras él se dedicaba a lo suyo, así que creo que estamos casados", detalló mientras compartía la entrevista con Reeves, ya que juntos se encuentran promocionando la nueva comedia romántica "Destination Wedding". Su compañero de reparto parecía no dar crédito a lo que la protagonista de "Beetlejuice" (1988) planteaba. "Pero, ¿llegamos a decir en algún momento 'sí, quiero'?", cuestionó Reeves, a lo que ella respondió: "¿De verdad que no te acuerdas? Era el día de San Valentín". El intérprete que da vida a "John Wick", terminó concluyendo con la escueta frase: "Dios mío, estamos casados"