Wisin y Ozuna conquistan a todos con “Quisiera alejarme” [+Video]

El tema de Wisin y Ozuna habla de desamor. Foto cortesía

Los reguetoneros puertorriqueños Wisin y Ozuna han unido esfuerzos para lanzar el video de “Quisiera alejarme”, una refrescante canción urbana romántica, con sonidos muy pegajosos, que promete enamorar a los amantes del género urbano y ser una digna competencia de “Dura”, el éxito de Daddy Yankee , y “X (equis) de los reguetoneros Nicky Jam x J. Balvin.

La canción se estrenó el pasado cuatro de abril y ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones en YouTube, además muchos comentarios positivos. “Que gran tema. Quedó brutal. Muchas personas se sentirán identificadas con la letra”, “Así deberían ser todas las canciones, con mucho sentimiento. Hermosa canción” y “Estas canciones del género urbano son las que deberían triunfar más, no las porquerías de Maluma y Bad Bunny...Ozuna no me gustaba para nada, pero con esta canción me ganó”, son algunos de los comentarios que han publicado los seguidores de Wisin en YouTube.

Ya vieron el video? #quisieraalejarme�� Una publicación compartida por WISIN (@wisin) el Abr 9, 2018 at 6:43 PDT

Según un comunicado de Sony Music, el tema trata de esos amores que pueden hacer daño y de los cuales es mejor alejarse. Fue escrita por Wisin, Ozuna, Marcos Ramírez, Víctor Torres y Miguel Martínez y producido por Wisin y Los Legendarios. Además, señala que el video ha sido dirigido por Mike Ho en la ciudad de Miami y que “trata de un primer amor conocido en la escuela por Ozuna que no funcionó”.

“También hay que cantarle al desamor. Espero que estén disfrutando ‘Quisiera Alejarme’ un tema que hicimos con mi hermanito Ozuna para todos ustedes. Los quiero y gracias por el apoyo siempre”, escribió Wisin en su cuenta de Facebook.

“Quisiera Alejarme” se desprende de la más reciente producción discográfica de Wisin, titulada "Victory", que debutó en el #1 en diciembre según el listado “Current Latin Albums” de Nielsen SoundScan, sistema de medición de ventas de música en EE.UU, Puerto Rico y Canadá.

En "Victory", el reguetonero también cuenta con colaboraciones de Nicky Jam, Don Omar, Zion y Lennox, Daddy Yankee, Bad Bunny y otros artistas que han potenciado su álbum para que no deje de sonar en las plataformas digitales y discotecas de todo el mundo.