Wisin y Yandel, en exclusiva, hablan de amistad, tolerancia, el regreso y el respeto a las mujeres

Desde hace 20 años, cuando se juntaron, vienen haciendo historia, por eso se ganaron el nombre de ?el dúo de la historia?? Pero hace 5 años, ?los líderes?, sorprendieron al mundo anunciando su separación. Hicieron trabajos y colaboraciones independientes, y a uno le fue mejor que al otro. Pero el amor, la amistad, el respeto profesional y las ganas de estar en un mismo estudio y en un mismo escenario los volvió an juntar. Sí, son Wisin y Yandel, quienes volvieron más fuertes, con 8 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico que batieron récord y un disco ?Los campeones del pueblo ? The Big Leagues?, donde juntaron a los más sonados de la época.

En exclusiva hablamos con ?el dúo de la historia?, quienes nos dieron detalles de cómo decidieron volver, cómo están viviendo este proceso, lo que viene para la gira de Estados Unidos en mayo, y de qué manera cuidaron los temas para no faltarle el respeto a las mujeres y a sus fans con letras demasiado agresivas.

Pregunta: ¿Qué reacción les provoca estar nuevamente juntos?

Wisin: Estamos felices con este nuevo disco, con lo que está pasando, creo que el 2019 va a ser el año más grande de Wisin y Yandel en lo que es nuestra carrera? Gracias por la oportunidad, eso es lo único que podemos decir.

Yandel: Estamos muy contentos de poder sacar otro álbum como este, llevándole la música del regaetón? Yo creo que este disco lo quisimos trabajar con ese sazón boricua, que nos identifica a Wisin y Yandel. Tenemos a grandes artistas que están en el disco como Bad Bunny, Ozuna, Zion y Lennox, Maluma? Van a escuchar el verdadero regaetón/perreo.

P: ¿Cómo pudieron armar en un solo álbum semejante fiesta de artistas?

W: Yo creo que es imposible en la música planificar las cosas mucho porque no sale como uno quiere, todos estos artistas, desde Farruko, Romeo, Bad Bunny, Ozuna, todos están en la disposición de hacer algo grande y eso pasa. Todos los productores querían trabajar, yo creo que el resultado se ve porque nos encanta la pieza, y cuando la música habla no hay que decir mucho, este disco habla por si solo.

P: El año que decidieron separarse, aclararon: ?No estamos separados, sino que grabamos separados?.. ¿Cómo decidieron volver a grabar juntos?

W: Nuestra separación no fue personal, fue profesional, nos debemos al público. Millones de personas que nos decían todos los días que hiciéramos un disco, que quería escuchar al ?dúo de la historia?. Nosotros decidimos hacer lo que nuestros fanáticos quieren, además es un placer cantar con Yandel, porque nuestra química ya está probada y aprobado desde hace muchos años, y esta no va a ser la excepción, porque este junte se da por pedido del público, de millones y millones de personas.

P: Ambos tuvieron una evolución y un crecimiento por su lado, ¿hay una reinvención como dúo también?

Y: Así es, con los años uno sigue aprendiendo cosas nuevas, yo creo que Wisin y Yandel, ahora mismo, están en punto de madurez, que la estamos pasando brutal y en esta gira van a haber noches históricas, noches inolvidables.

P: ¿Cómo fue este reencuentro en el estudio?

W: Desde el primer momento que nosotros nos juntamos, hace 20 años, nuestra intención era crecer y aprender, y es la misma que tenemos ahora? Tenemos más madurez, pero en la música aprendemos algo nuevos todos los días. La música cambia todos los días y hay que estar pendiente porque sucede y no te das cuenta? Escuchando tendencias, partiendo de ahí estamos pendiente de lo que el público diga, el sonido nuestro es muy genuino y eso plasmamos en este disco, que es lo que sabemos hacer.

Y: Con el mismo gracioso y chistoso? La estamos pasando muy bien, este disco es de los más rápido de los que hemos trabajado, eso quiere decir que fluyó. Es un disco de altura, donde van a disfrutar de grandes artistas, musicalmente está en otro nivel, usamos muchas cosas en vivo, tenemos el regaetón que es de antes pero bien adelantado.

P: Desde hace 20 años atrás, cuando comenzaron, a la actualidad hay un cambio y la mujer ya no quiere y ni permite ser, ni que la traten como un objeto, ¿han pensado en eso a la hora de componer y elegir temas?

W: Yo creo que de una forma u otra las mujeres en nuestra carrera, hablando específico de Wisin y Yandel, lo son todo? Nosotros tenemos unas fans que son mujeres, que son millones, nosotros tenemos que entender y trabajar canciones donde sí haya picardía, sensualidad, donde nunca nos pasemos de esa línea de que las mujeres se sientan ofendidas, y eso es lo que pudimos lograr. Tratamos de con la evolución y el respeto que nuestro público nos ha dado, y la responsabilidad en nuestros hombros, de hacer música con cuidado, porque entendemos que las mujeres son importantes en nuestra carrera, de una manera fundamental, así que siempre cuidando esa relación entre las chicas que nos siguen.

P: Dieron 8 conciertos históricos en Puerto Rico y ahora se viene la gira en Estados Unidos, ¿mantendrán es nivel?

Y: Esto sigue en mayo, vamos a tener 15 espectáculos donde van a disfrutar el mismo espectáculo de Puerto Rico, y vamos a llevarlo a ese nivel que la gente disfrute y vean que Wisin y Yandel están trabajando a otro nivel.

P: ¿Qué mensaje le dan al público sobre la amistad y el trabajo, la paz o enemistad entre ustedes?

Y: Hay que disfrutar, nosotros disfrutamos la música, Wisin tiene su forma de pensar y yo la mía, y es cuestión de que todo el mundo se sienta feliz y trabajemos en armonía? Eso es lo que nosotros hemos aprendido: separar el negocio de nuestra amistad.

W: Bien Yandel lo dijo, cuando tú tienes una comunicación con una persona que tienes negocios y hay tolerancia las cosas suceden, porque no pensamos iguales pero en una empresa, no importa la rama, tú no piensas igual a los demás. Partiendo de ahí, llevando a la mesa las ideas, yo creo que el público no estaría aquí si no hubiera una aprobación de millones de fanáticos, así que nuestra estrategia se basa en eso, llevarle alegría al público y lo que quieren escuchar. Por eso el disco está muy bien pensado y aceptado.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=cOzGYWnuVbs&w=940&h=529]

