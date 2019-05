‘Wolverine’, la historia del héroe más feroz de Marvel

No es fácil imaginarlo ahora que en la mente de todos habita la mole muscular de Hugh Jackman, pero cuando apareció por primera vez en la última página de The Incredible Hulk 180, Wolverine (cuya historia está en el libro de la Colección Definitiva de Novelas Gráficas de Marvel) era un rufián bajo y malhumorado. Antes que Jackman, uno de sus creadores pensó en que el papel lo interpretara Bob Hoskins.

El personaje fue creado hace casi 45 años (octubre de 1974) por John Romita, el legendario ilustrador que dio vida a The Punisher y Mary Jane Watson. A él se deben el combo azul/amarillo y la máscara con orejas puntiagudas. Y si bien fue el primero en dibujar las famosísimas garras, en la idea del guionista Len Wein estas salían de los guantes, no las manos, del personaje.

Fue solo cuando se unió a los X-Men que el mundo conoció a Logan, el hombre detrás de la máscara de ‘Guepardo’, a quien presentaban alegremente como "el primer superhéroe canadiense del mundo". Y, sin embargo, bastaron cuatro números, publicados originalmente en 1982, para que el héroe se sintiera, por fin, como una persona real.

Les correspondió al escritor Chris Claremont y al ilustrador Frank Miller (la leyenda tras The Dark Knight Returns, Sin City y 300) lograrlo en Wolverine, la primera historia en solitario del personaje. En ella, Logan viaja a Japón, en busca de su gran amor, Mariko Yashida, una mujer atada por la tradición y el deber con su familia.

Miller toma la oportunidad de traer la estética oriental a sus páginas y en ese fin satura sus viñetas de color, reduciendo a veces las figuras a siluetas, pero siempre al servicio de una acción trepidante e íntima. El dramatismo de trazos y encuadres da como resultado un libro que sabe a film noir, en el que es difícil no ver ecos de otras obras de Miller.

‘El mejor en lo que hago’

Miller tomó para su serie limitada el diseño marrón y amarillo mostaza que le dio John Byrne y que caracterizó al personaje durante una década. Pero a pesar de que fue esa la paleta que definiría a Wolverine en los ochenta, en la mente de muchos pesa más su encarnación en los dibujos animados de los noventa y en juegos como Marvel vs. Capcom, que retomaron la combinación azul y amarillo. Al menos, hasta que Brian Singer desechó por completo en sus películas la idea de los colores.

Claremont, a quien pocos negarían el título del escritor más importante en la historia de Wolverine, es un experto en ensambles y en su momento supo explotar el temperamento de Logan para lanzarlo en cursos de colisión con compañeros mutantes como Cíclope, Tormenta o Coloso.

Pero de manera notable, Claremont entendió las posibilidades que le daba una historia en la que Logan se hallaba solo en una tierra extraña y creó para él un arco desgarrador en el que todo se torna en su contra. Lejos de verlo simplemente como una bestia, un depredador, Claremont, ascendió a Wolverine a la dignidad de un guerrero. Le dio, por añadidura, la mejor frase inicial de cualquiera de sus apariciones en el papel: "Soy el mejor en lo que hago. Pero lo que hago mejor no es algo muy agradable".

Si hay una historia que justifique la existencia de una colección como la que integra, es esta, una serie de cuatro revistas que nadie dudaría en reconocer como una novela gráfica por entregas. De revista a novela y de novela a clásico, es una pieza infaltable para cualquiera que se precie de seguir el mundo del cómic. Sin ella, vale decir, no habríamos tenido otras obras indispensables como Old Man Logan o Enemy of the State.

La ‘Colección definitiva de novelas gráficas Marvel’ está conformada por 60 libros en tapa dura que recopilan los más importantes arcos de las ya varias décadas de historia de esta, la casa de los héroes. Volviendo a casa, El soldado del invierno, Planeta Hulk, Invasión secreta, Días del futuro pasado y Guerra civil son algunos de los tomos.