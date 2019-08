Woodstock, el sonido del pasado

Este mes se conmemora el 50.º aniversario del Festival de Música y Arte de Woodstock, considerado hasta el momento el más importante en la historia de la música del rock y la cultura "hippie". Se realizó entre el 15 y 18 de agosto de 1969 y reunió a jóvenes de todas las partes de mundo.

La imagen de la "generación Woodstock" sigue influyendo en las actuales, ya que fue conocido también como el festival de la "paz y música". Hace medio siglo sigue siendo un punto de inflexión, un momento emblemático de la contracultura y el pensamiento juvenil.

Quienes asistieron lo recuerdan como si hubiese sido ayer. "Fuimos por la música y encontramos mucho más, algo mucho más importante: camaradería", dijo Karen Brenda, que tenía 17 años cuando fue a Woodstock. Recuerda que se sintió parte de "una generación que pensaba que nada podía detenernos. Paz. Amor. Todo eso".

Para otros, Woodstock fue un alarde indignante de permisividad y despreocupación en tiempos de guerra. Y algunos no buscaron su identidad musical ahí.

"No hubo una generación única del ‘baby boom’. No hubo una interpretación única del significado de Woodstock", dijo el historiador David Farber. Pero Woodstock se convirtió en una "visión anhelante de lo que la juventud contracultural creía poder lograr en Estados Unidos".

Los organizadores habían vendido 186,000 entradas; finalmente acudieron unas 400,000 personas al festival en Bethel, Nueva York, unos 130 kilómetros al noroeste de Nueva York.

Paquete de recuerdos y material inédito

Sigue siendo de los favoritos y en homenaje a este melódico encuentro, Woodstock finalmente podrá revivirse desde la comodidad de tu casa o de tu automóvil en un paquete de 38 discos y 432 canciones valorado en $799.98.

Ante la pregunta de ¿quién tendría si quiera tiempo para escucharlo? La respuesta llega sola y es más gente de la que se pueda pensar. Todas las 1,969 copias (sí, como la fecha) de "Woodstock — Back to the Garden — The Definitive Anniversary Archive" están agotadas desde hace semanas. Paquetes abreviados con 10, cinco y tres discos todavía pueden conseguirse.

"Siempre estuve 100 % seguro de que se iban a agotar", dijo Andy Zax, el productor del paquete. "Hice campaña para que se produjeran más copias... Sabía que había un público para esto", agregó. También ya vio en internet que algunos estaban revendiendo copias por casi $2,000, y dice que espera que ese precio solo siga subiendo.

De los 432 cortes en el paquete de Rhino Records, 267 nunca antes se habían publicado y son la cereza del pastel en este compilado de álbumes.

La imagen de Woodstock que tienen muchos es la del documental del director Michael Wadleigh y de dos bandas sonoras lanzadas poco después del festival. Para Zax, presentar el concierto completo desmiente y mejora algunos mitos.

Zax lamenta que otros productores hayan tratado de "arreglar" grabaciones de Woodstock.

"Cuando tratas de limpiarlas, las empeoras. Esto nunca va a sonar como una grabación de Steely Dan", dijo. "Así que, ¿para qué intentar?", agregó.