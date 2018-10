Ximena Sariñana: "Debemos poder elegir libremente" (no publicar)

Ximena Sariñana es una de las artistas más queridas en Latinoamérica, no solo por su aporte en la música como compositora y cantante ("Normal", "Different"), sino también por sus interpretaciones como actriz de cine y telenovela, un trabajo en el que está inmersa desde temprana edad. ("Luz Clarita", "Niñas mal").

Un público que aplaude su frescura y espontaneidad desde sus inicios ahora la acompaña en una nueva faceta: la de ser madre. Hace unos meses dio a luz a su primogénita, Franca, y con 32 años, la mexicana se muestra más madura, tal como ella misma lo expresa, más segura.

Con la misma sonrisa de siempre, esta vez Ximena luce algo diferente. Recorre diferentes países con mayores responsabilidades sobre sus hombros, ahora optimiza su tiempo al máximo para cumplir con su rol de mamá y cantante a punto de lanzar un nuevo disco.

Pese al cansancio, la artista de "Mediocre" recibió a LA PRENSA GRÁFICA en el hotel capitalino donde se hospedaba y concedió una entrevista con la jovialidad, sencillez y cercanía que la caracterizan. Su estadía en el país fue breve, durante un día recorrió diferentes medios de comunicación donde compartió detalles de su nuevo sencillo: "¿Qué tiene?".

¿Cómo fue la creación del nuevo sencillo?

Pues, mira, es una canción que habla un poco de que no te importe lo que piensen los demás y el aceptarte tal como eres. Creo que ese es un poco como el resumen más importante del disco. Me encontró en una etapa donde ya no estaba esperando probarle nada a nadie, ni a mí misma, y solo quería divertirme y experimentar con música nueva y con ritmos distintos, y sobre todo eso, sin importar lo que vayan a opinar sobre mí.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en Medellín, Colombia, este tema?

Fue muy divertida. La verdad es que Icon Music siempre se ha caracterizado por producir artistas del género urbano, pero fue un experimento muy bonito el juntar el mundo de Juan Pablo Vega y el mío, que somos más, como cantautores con ese mundo y ver qué salía; al final, creo que fue un riesgo bueno que tomé, porque el resultado fue magnífico. "¿Qué tiene?" fue solo una de las canciones que escribimos y, pues, la verdad es que la gente la ha recibido muy bien.

¿Qué escuchará el público en tu cuarto disco?

Tiene más o menos como 11 temas, por ahí. Experimenté mucho con géneros con los que no había experimentado. Géneros más urbanos un poco como el reguetón, el dance folk, el hip hop, R&B siempre con el tinte de pop que me caracteriza. El nombre todavía me lo guardo.

Foto: La Prensa/Melvin Rivas

¿Cómo vives el ser mamá y cantante?

Yo creo que aprendiendo todos los días, como mujer, pues son dos trabajos de tiempo completo. Uno es la familia y el otro es nuestro trabajo. Es una responsabilidad muy grande la que llevamos, pero bueno, creo que es superimportante contar con el apoyo adecuado y respeto mucho a las madres que deciden, que son libres para elegir lo que quiera que quieran hacer con sus vidas, que si quieren ser madres y seguir trabajando o quieren solo ser madres... Que sea una cosa que podamos elegir libremente, creo que es algo superimportante de los derechos que tenemos que tener como mujer. Contar con ese apoyo no solo a nivel personal, sino profesional.

¿Cómo llevas la moda de ser latina?

Digo, es increíble, la verdad, ahorita el boom que está teniendo la música, los latinos en general, en todos los aspectos del entretenimiento. ¡Qué padre! Estoy muy contenta por eso, porque al final de cuentas, es una buena oportunidad. Espero dejar mi granito de arena con lo que estamos haciendo, que es algo finalmente, es algo de calidad.

¿Te veremos en el cine o en la televisión próximamente?

Pues espero que muy pronto sí. Estoy ahorita buscando nuevos proyectos. Obviamente parar el tren de la música se requiere de un proyecto sumamente importante, que cautive como para hacerlo. Ahorita estoy totalmente centrada e inmersa en el mundo de la música.