Xochitl Gómez más que una latina en el Universo Marvel

Xochitl Gómez, una adolescente con ascendencia mexicana que ha tenido impulso en su carrera gracias a series de Netflix como "The Baby-Sitters Club" o "Gentefied", es de las pocas jóvenes actrices que tendrá un enorme empuje gracias a su papel en una de las películas más esperadas para este 2022: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta que dará continuación a "Doctor Strange" (2016) y en la que Xochitl compartirá escenas con Benedict Cumberbatch.

Gómez, que grabó la película aún con 15 años de edad, fue dirigida Sam Raimi, quien asumió este reto como director.

El personaje que Gómez dará vida es América Chávez, una superheroína que debutará en solo unos días pero que ya generó mucha expectativa entre los fanáticos de Doctor Strange. Lo que sí es cierto, es que América Chávez será clave en la trama.

Hace un año, la misma actriz compartió en su cuenta de Instagram el entusiasmo por su papel. "No puedo esperar a que la conozcan", escribió la actriz en un mensaje que acompañó la ilustración de Miss América, quien es una adolescente latina bisexual que suele portar vestimentas que recuerdan al Capitán América. Su debut se dio en las páginas de Vengeance #1 (Julio, 2011).

La joven heroína tiene la capacidad de viajar a través de dimensiones, gracias a los poderes que desarrolló por Demiurgo. América fue criada por sus dos madres (leer nota aparte) en el Paralelo Utópico, una dimensión fuera del tiempo, la cual fue arrojada al Multiverso. Además, puede volar, posee fuerza y velocidad sobrehumana, además de contar con invulnerabilidad.

Mientras se preparaba para el papel, Gómez se sumergió directamente en los cómics para aprender todo sobre el personaje. Se enamoró instantáneamente de Miss América y vio su confianza como un rasgo destacado. "Tomé cosas que estaban en los cómics y las aligeré un poco ya que ella tiene menos experiencia", manifestó en una entrevista en la que también aseguró que "fue un desafío divertido explorar lo que podría ser una América Chávez más joven y menos experimentada, pero también insinuar la líder que sería y en lo pronto que se convertiría".

El ejemplo para la juventud

Xochitl está más que entusiasmada con el ejemplo que pueda dar para los adolescentes y niños en todo el mundo. Recientemente habló al respecto junto a la productora Victoria Alonso.

"Este personaje era importante para mí por muchas razones personales, pero también porque era importante que hiciéramos el esfuerzo de tener a todos los niños de este mundo representados en nuestro universo, y ella representa tanto a la comunidad LGBTQ+ como a la latina. Es el tipo de personaje que he estado esperando que tengamos desde que comenzamos este viaje con ‘Iron Man’ en 2008. "Estoy muy feliz de que ella sea parte de la familia del UCM y sé que será una gran incorporación", manifestó la actual presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación.

La productora argentina destacó que los niños y adolescentes se podrán ver representados por el personaje "para verse a sí mismos, para no ser invisibles".

Gómez, que audicionó para el papel sin saber con exactitud de qué proyecto se trataba, reconoció que los niños de su edad estarán emocionados por ver a una joven en medio de una gran historia.

"Es genial que los fans puedan ver a una persona joven en medio de una gran historia como esta, y saber que las cosas que suceden en la vida de nuestros niños son importantes porque determinan en quién se convertirán cuando sean adultos", aseguró la actriz sobre la importancia de su papel en esta película y lo que significará para los menores de edad.