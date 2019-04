Y cómo Disney influyó en su sexualidad

Cara Delevingne se ha convertido en un ícono del llamado género fluido, un término que se refiere a las personas que no se identifican con una sola identidad sexual y que se sienten atraídas sexualmente por personas independientemente de su sexo. Recientemente, en el pódcast What’s the Tee de la "drag queen" RuPaul, hizo confesiones referentes a su sexualidad y de cómo ve el sexo en su vida.

La modelo no dejó de generar sorpresas y volvió a ocurrir cuando en la conversación hicieron acto de presencia las películas de Disney. Cara, que tiene tres hermanos, Poppy, Chloe y Alexander, aseguró que durante su infancia pasó mucho tiempo sola. "Las películas, la fantasía y los libros fueron increíbles para mí. Aprendí muchas lecciones de ellos, de Disney y ese tipo de cuentos de hadas". Un hecho que seguro comparte con muchas niñas de distintas generaciones, pero que ella ahora analiza desde otro punto de vista y en las que intuye la causa de algunos problemas en su vida. Según Delevingne, su influencia determinó que no quisiera "aceptar mi sexualidad". "Las princesas Disney aman a los hombres y yo estaba imbuida en ese rol. Me decía: ‘Así es y no seré una princesa si no actúo de esa forma’".