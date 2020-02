Y la hija favorita de Kris Jenner es...

Kris Jenner tiene una hija favorita, una nieta favorita y también tiene claro cuál de sus descendientes es la más inteligente.

No lo dice todo el tiempo -de hecho, es posible que nunca antes lo dijera públicamente-, pero la matriarca ha tenido que enfrentarse al peligroso juego "Keeping up with the blank" (Mantenerse al día con el espacio en blanco) de la célebre conductora de televisión Ellen DeGeneres, de quien fue una de sus más recientes invitadas.

Así, pues, ha tenido que responder una ráfaga de incómodas preguntas sobre su numerosa familia, que seguramente no pasarán inadvertidas entre las famosas influencers y modelos.

Antes de empezar el juego, Ellen le recordó a Kris que ella siempre dice que habla con total honestidad acerca de su familia, a lo que la madre de Kim Kardashian responde que sí.

Fue así como Jenner reveló sin mucho pensar que su hija favorita es Khloé Kardashian (la tercera del grupo y la última hija que tuvo con el fallecido Rob Kardashian), y su nieta favorita es Dream, la niña que tuvieron Blac China y Rob Kardashian.

Pero hay más. Cuando DeGeneres le pregunta cuál de sus hijas es la más inteligente, Kris responde que Kim.