¿Ya conoces a Majo Ulloa, la sexi periodista de Noticias 4 Visión?

Majo Ulloa, como se hace llamar en las redes seociales, forma parte del staff informativo de Noticias 4 Visión y con su carisma no solo hace más entretenidos los reportes, sino también cada vez son más sus admiradores.La joven comunicadora se suma a los rostros frescos de la televisión nacional y no solo tiene talento como reportera de noticias, sino que sabe defenderse fluidamente como presentadora. Antes de trabajar para Telecorporación Salvadoreña tuvo pasos por Canal 12 en programas de entretenimiento y como modelo.Recientemente, dejó su agenda en lo medios de lado -por un momento- para tomarse un descansito y viajar a Antigua Guatemala y lo hizo bien acompañada de sus amistades. Para el recuerdo, claro, no faltó la fotografía y con ellas recibió los halagos de sus admiradores que son más de 7 mil en las redes sociales.