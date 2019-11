¡Ya hay fecha para el final tour de Kiss en El Salvador!

Una de las bandas de rock más legendarias visitará El Salvador y ya puedes ir reservando la fecha.

Kiss surgió en Nueva York, Estados Unidos en enero de 1973 y es en su última gira, que se presentará en Centroamérica. La banda integrada por Paul Stanley (guitarra y voz), Gene Simmons (bajo), Eric Singer (batería) y Tommy Thayer (guitarra) ofrecerá su concierto en el estadio Jorge Mágico González el 24 de abril de 2020.

Foto: AP

Según informó Two Shows, por medio de un comunicado, esta será la última oportunidad de disfrutar de Kiss en vivo, después de casi 50 años de éxito y una increíble carrera musical. La gira de despedida, “End of the road”comenzó el año pasado, pero terminará en 2021.

Temas como “Detroit Rock City”, “I Was Made for Lovin You” y “Rock and Roll All Nite” los conviertiron en íconos del género.

El costo de los boletos todavía no se ha dado a conocer, pero se adelantó que estarán a la venta en Todoticket a partir del 27 de noviembre de 2019.