Ya nació el bebé de Yuya

Yuya, la famosa youtuber y empresaria mexicana, ya dio a luz a su hijo Mar.

La noticia la dio a conocer su pareja Siddhartha través de Twitter:

"Un nuevo Mar nació! (sic)", escribió el cantante a las 7:07 de la mañana de hoy 29 de septiembre.

Yuya anunció su embarazo el 12 de abril con una foto en blanco y negro donde mostraba su pancita y posaba junto a Siddhartha.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi", escribió la youtuber en su cuenta de Instagram.

La también empresaria describió su embarazo como "sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo".

Yuya asegura no saber cómo se siente de compartir su embarazo con sus seguidores, aunque agregó que está feliz de que ya haya sido el momento de anunciarlo.

"Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora", escribió.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito", escribió Siddhartha en sus redes sociales en aquella ocasión.

Nace el bebé de Yuya y los fans lo reciben con memes

A tan sólo unos minutos de que Siddhartha confirmara el nacimiento de su hijo, seguidores de la pareja han celebrado la llegada de uno de los bebés de la farándula más esperados.

Mar, hijo de Yuya, ha conmovido a varios cibernautas porque aseguran han visto crecer a la youtuber a lo largo de estos años.

Con una copa de vino, así fue como Yuya se enteró de su embarazo

Yuya contó cómo fue que se enteró que estaba embarazada; todo comenzó cuando estaba grabando un video para su canal y se sirvió una copa de vino.

"Comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama 'Lo que nunca te cuento de mi trabajo', y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino, me empecé a sentir sospechosa", recordó.

Yuya precisó que todo el tiempo tenía una sensación de asco, por lo que se hizo una prueba casera de embarazo, la cual salió negativa, sin embargo, no descartó la posibilidad, pues se seguía sintiendo "extraña".

Cuando se compró una segunda prueba, ésta salió positiva, le indicó que tenía tres semanas y ella quedó en shock.

"Quedé en shock, me paraba, me sentaba, me ganaba la risa, lloraba, daba vueltas por toda la casa; demasiado emocionante, demasiado hermoso, demasiado shockeante", expresó.

Yuya no sólo ocultó el embarazo a sus fans, sino también a su familia

Yuya vivió una revolución de sentimientos cuando se enteró que estaba embarazada, se emocionó, lloró, dio vueltas por toda su casa, lloró y se sintió muy feliz, porque a pesar de los nervios al compartir la noticia, siempre supo que quería ser mamá.

La youtuber contó a sus seguidores algunos detalles de su embarazo, el cual mantuvo oculto durante los primeros tres meses, ni siquiera su familia lo supo, sólo Siddhartha, (el papá del bebé), y su psicóloga.

"Mi familia nunca se imaginó, nadie tenía la menor idea", reveló.

Los primeros tres meses fueron los más complicados y llenos de cambios para Yuya, pues relató que su olfato se volvió muy sensible, no aguantaba los perfumes y dejó de ponérselos durante esos primeros meses.