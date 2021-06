Frida Sofía presentará denuncia contra Alejandra y Enrique Guzmán

Este miércoles 9 de junio, Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, confirmó a través de sus redes sociales que denunciará a su madre y también a su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que en abril Frida denunciara públicamente que su abuelo abusó de ella a los 5 años de edad.

Luego de esa acusación pública, Alejandra Guzmán expresó que estaba "de lado de su padre" y que "ponía las manos al fuego por él", desechando toda posibilidad de apoyo hacia su hija. Solamente el padre de Frida mostró públicamente apoyo hacia su hija.

"DENUNCIA. Comunicado oficial de denuncia en contra de ENRIQUE Y ALEJANDRA GUZMÁN", escribió la hija de Alejandra Guzmán en Instagram y publicó un vídeo de un poco más de 5 minutos explicando cómo se siente al respecto de su decisión. Además, confirmó que la relación con su madre está deteriorada y que "ya no espera nada de ella".

"Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros (están) más presentes, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas. Me he sentido muy sola y avergonzada, es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad", se sinceró Frida.

"Oí, vi, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir, me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación, de su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo; haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí", dijo en el vídeo la ahora demandante de su madre y abuelo, Alejandra y Enrique Guzmán.

Por lo anterior, Frida Sofia se refirió a su abuelo, y le agradeció la presión que hizo para que ella presentara una demanda -que probará los hechos, según Frida- y reafirmó su decisión de demandar.

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto y que me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza", afirmó.

Por último, Frida dijo que espera poder inspirar a otras víctimas de abuso a demandar y a exponer a sus victimarios y de igual forma hizo un llamado a las autoridades a "

"Los abusadores siempre son carismáticos y manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar y a protegerlos cuando alguien los denuncia... quiero que se haga justicia, que se desnormalice el abuso, la negligencia, que se desnormalice las creencias de que los trapitos sucios se lavan en casa...Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento, actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importa la fama ni las influencias y que la justicia sí existe", concluyó.

En abril de este año la familia Pinal se vio en el ojo del huracán luego que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, acusara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella con 5 años de edad.

Luego de esa acusación, Enrique presentó una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de México, contra su nieta Frida Sofía al mismo tiempo que le hizo el llamado a ella para "probar" sus acusaciones mediante una demanda. A Frida también la tildó de "necesitar ayuda profesional".