Ya tiene póster oficial de la "movie"

"Once Upon a Time in Hollywood", la más reciente de Quentin Tarantino, ya tiene su primer póster oficial, el cual fue revelado en las últimas horas por Leonardo DiCaprio, uno de los actores protagonistas de esta cinta que llegará al cine el 26 de julio de este año.

Ambientada en Los Ángeles de 1969 cuando el movimiento hippie estaba en pleno furor, "Once Upon a Time in Hollywood" narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una exestrella de "westerns" televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood que ya los ha dejado atrás. Sin embargo, Sharon Tate (Margot Robbie), vecina de "Rick", es una mujer muy famosa que tendrá cierta importancia en la narrativa de este filme.

La historia está inspirada en "La Familia", secta criminal liderada por Charles Manson.