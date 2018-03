Ya viene la segunda temporada de “Una serie de eventos desafortunados” [+Video]

La serie estrenó su primera temporada en 2017.

La serie “Una serie de eventos desafortunados” estrenará su segunda temporada este 30 de marzo en Netflix, una de las plataformas de streaming que más le están apostando al contenido original y que tiene en curso otras grandes producciones.

“Este 30 de marzo, prepárate para más villanos, más planes, más peligro, más huérfanos y más incendios intencionales”, reza la publicación en Facebook de la serie.

Basada en una serie de libros del escritor estadounidense Daniel Handler, la serie muestra las penas que tienen que pasar Violet Baudelaire (interpretada por Malina Weissman), Klaus Baudelaire (Louis Hynes) y Sunny Baudelaire (Presley Smith), debido a las perversas artimañas del malvado Conde Olaf (Neil Patrick Harris) quien ansía quedarse con la fortunada que heredaron los tres hermanos.

Con ocho episodios de la primera temporada transmitidos, la historia terminó cuando los hermanos iban llegando al orfanato, luego de que fracasaran ante la justicia al malvado Conde.

Lejos de mejorar la vida de los hermanos, en esta segunda entrega de “Una serie de eventos desafortunados” se mostrarán nuevos desafíos que tendrán que enfrentar. Esta vez, las cosas van más en serio y tendrán que hacer todo para mantenerse fuera del alcance de Olaf, tal como lo advierte en el tráiler oficial. “Esta vez no tengo piedad. No me contendré solo con su fortuna. Los destruiré de la forma más cruel imaginable”, comenta.

La serie cuenta co la conducción de los directores Barry Sonnenfeld, Mark Palansky y Bo Welch. Dentro de su elenco también participan los actores Patrick Warburton, Joan Cusack, Aasif Mandvi, Catherine O'Hara, entre otros.

Netflix confirmó que la nueva entrega estará compuesta por 10 episodios.