¿Ya viste el nuevo look de Luciana Sandoval? Apostamos a que te gustará más

De regre en mi casa @vivalmtcs �� hoy cerrando la semana con este bellísimo camisero azul navy que me encanto! de @fabios_ca un vestido fresco, clásico con un aire moderno, con detalles en dorado perfectos para combinar con mis romanas y brazalete dorado. #friday #outfit #look #befab #fabioslook #functionalfashion

A post shared by Luciana Sandoval De Rubio (@lucianasandovalsv) on Apr 20, 2018 at 8:33pm PDT