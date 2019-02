Yalitza Aparicio: "Estoy orgullosa de ser una mujer indígena"

Yalitza Aparicio, nominada al Óscar a la mejor actriz por "Roma", respondió a los ataques de tintes racistas lanzados por parte del actor mexicano Sergio Goyri, que mostró su desacuerdo con la candidatura de la intérprete. Aparicio declaró que se siente "orgullosa" de sus raíces indígenas. Además mostró su tristeza al ver que hay "personas que no conocen el significado correcto de las palabras".

La polémica comenzó cuando Segio Goyri, conocido actor de telenovelas en México, en su cuenta personal de Instagram, subió un video en el que menospreció el trabajo de la protagonista de la película de Alfonso Cuarón con calificaciones racistas. El actor de "Piel de otoño" y "Soy tu dueña" criticó la decisión de la Academia de Hollywood por "nominar a una pinche india que solo dice ‘sí, señora. No, señora’" entre las candidatas a la mejor actriz principal.

Aparicio emitió un comunicado difundido a los medios por sus representantes en el que defendió sus orígenes y se mostró orgullosa de eso. "Estoy orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña, y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", dijo.

Romper estereotipos

Antes de su nominación al Óscar, Yalitza Aparicio, en una entrevista con el New York Times, habló sobre cómo su candidatura ayudaría a romper estereotipos sobre los actores con raíces indígenas y la importancia que estaba logrando a nivel de visibilidad. "No soy la cara de México. [...] No debe importar lo que eres o cómo luzcas, puedes conseguir lo que desees. Estoy rompiendo el estereotipo de que como somos indígenas no podemos realizar ciertas cosas por nuestro color de piel", dijo.

Tras la polémica surgida, Goyri se disculpó públicamente ante sus "desafortunados" comentarios.