Yalitza Aparicio causa revuelo con sus fotos más sensuales hasta el momento

Yalitza Aparicio Martínez está convertida en todo un fenómeno mediático que llena de orgullo a los mexicanos. Después de conmover con su actuación como Cleo en "Roma" de Alfonso Cuarón, la oaxaqueña de 26 años ha tomado por asalto las revistas de moda.

Vogue y Vanity Fair se han rendido ante la belleza indígena de Yaltiza, al igual que las alfombras rojas de eventos de nivel internacional como los Globos de Oro y los premios del Círculo de Críticos.

Este fin de semana la actriz mexicana volvió a maravillar a propios y extraños con una sesión de fotos llena de sensualidad para Netflix.

Ataviada con un vestido colo carmín que ha resaltaba sus rasgos de los pueblos originarios de México, Yalitza desató una lluvia de elogios y piropos.

"No te quedes callado", dice la foto de Yalitza sonriente y con una mirada profunda.

"A veces estoy rodeada de tanta gente, tiemblo y me siento nerviosa. Pero siempre recuerdo lo que me decía mi hermana": 'no te quedes callada. Habla, di cosas. Cuando estás enfrente del púbico o con mucha gente, si te sientes nerviosa, trata de no mirarlos a los ojos. Trata de mirar por encima de sus cabezas y así no estarás tan nerviosa'. Y eso es lo que trato de hacer", declaró.

Esta timidad es parte del encanto de Yalitza.

"Qué bella mujer", "Qué lindísima", ?Eres un orgullo mexicano?, expresaron algunos en la publicación que ganó miles de ?Me Gusta? y la misma Yalitza compartió en su cuenta oficial de Instagram.

"Que linda te vez, ese color te queda precioso,, hablas con la mirada,, un gran abrazo muchas bendiciones Yalitza", escribió otra usuaria.

"Orgullo Mexicano!!!! Soy Mexicana viviendo en Londres y feliz de verte en el periódico inglés ayer reconociendo tu trabajo! Felicidades!! Mereces todo lo que te está pasando!! Dios te bendiga Yalitza y que sigan los éxitos!!", agregó otra orgullosa paisana de Yalitza.



