Yalitza Aparicio competirá con Lady Gaga en la categoría Mejor actriz en los Oscar

Yalitza Aparicio, la profesora mexicana que debutó como actriz en "Roma" de Alfonso Cuarón, fue nominada a los Premios Oscar 2019 en la categoría de Mejor actriz. La película que protagoniza es, además, la más nominada de la gala con 10 candidaturas.

En "Roma", Yalitza Aparicio interpreta a una empleada del hogar de nombre Cleo, personaje que está basado en Liboria Rodríguez, la niñera que cuidó y crió al laureado cineasta mexicano.

Yalitza Aparcio contó en una entrevista que se presentó al casting porque iba acompañando a su hermana Edith, pero finalmente ella, quien es profesora de preescolar, fue seleccionada para el papel.

En esta categoría, Yalitza Aparicio compite por el Oscar con Lady Gaga ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite") y Melissa McCarthy ("Can you ever forgive me?")

"Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias @ale_altamirano.g y @marielmayorga9 por despertarme". Así reaccionó la actriz esta mañana a través de su cuenta de Instagram al enterarse de la nominación.