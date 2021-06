Yalitza Aparicio sufre fuerte caída mientras presumía su primera vez en patines

Yalitza Aparicio confesó en su canal de YouTube que decidió aprender a patinar, por lo que sin importar los golpes que se llevó compartió cómo le fue en una de sus aventuras más arriesgadas, pero también divertidas.

La nominada al Oscar confesó que desde hace tiempo quería aprender a patinar, por lo que presumió cómo fue su primera vez sobre ruedas, sin embargo no todo fue diversión, ya que terminó sufriendo tremenda caída.

En la grabación de poco más de 3 minutos, la mexicana demostró su habilidad con los patines en un pequeño espacio que acondicionó al interior de su departamento, asegurando que nada iba a impedir que intentara ponerse de pie sobre las ruedas.

Después de haber hecho algunas pruebas, la actriz decidió salir a un parque para poner a prueba su equilibrio. Pero tras varios intentos, logró dar unos cuantos pasos, pero lamentablemente terminó en el suelo.

“Amigos muchas gracias por haber estado conmigo en estas aventuras algo locas que me han gustado hacer, seguiré ensayando, me falta mucho, me faltan muchas caídas“, destacó antes de finalizar el video que ya cuenta con cerca de 52 mil reproducciones.