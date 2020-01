Yalitza Aparició ya no esconde su romance

Mucho se ha dicho que el equipo de trabajo de Yalitza Aparicio no la dejan tener novio. Por lo que la actriz ha sido muy recatada a la hora de publicar fotos. Sin embargo, el que no aguantó fue el novio en cuestión, quién no sólo publicó un selfie en el que se notan muy felices ambos sino que, días anteriores, también habría publicado otras fotografías en tono muy romántico.

El hombre se llama Andre Montes Fuentes y el 26 de Diciembre publicó otra fotografía con la actriz de Roma acompañada del mensaje "Les presumo a mis amigos como la primera que me robó el corazón" escribió el joven muy orgulloso en su cuenta de Instagram.

Mucho se habla de este romance de la actriz. Sin embargo, ella no se ha pronunciado oficialmente, ya que es muy reservada con su vida privada. Por esta razón, todos se han mostrado muy sorpresivos antes las publicaciones de Andre, quien evidentemente no quiere mantener sus sentimientos en secreto.



