Yandel regresa más desafiante

Yandel lanzó su segundo disco "Quién contra mí Vol. 2", una proeza que grabó durante la cuarentena y que incluye 22 canciones y 28 colaboraciones con artistas de la talla de Rubén Blades, Snoop Dogg, Maluma, J Balvin, Nicky Jam y muchos más.

"Este es uno de los mejores discos que he sacado en mi carrera. También uno de los que me ha dado más trabajo, comenzando por el reto de coordinar los tiempos de todos esos artistas. Todos tienen sus agendas, pero quería meterle la fuerza que tiene hoy en día la música urbana, con veteranos y con chamaquitos", explicó Yandel en una entrevista.

"Lo que resultó es un manjar musical que representa todo el poder que hay en el género", aseguró el artista de 43 años, quien ha completado dos décadas de carrera como parte del dueto Wisin y Yandel, y como solista.

El primer sencillo promocional es "No Te Vayas", una colaboración con J Balvin. Se trata de un reguetón fresco que recuerda a los inicios del artista colombiano.

En la cuenta de YouTube de Yandel está el video de ese tema, además de los de "Dembow 2020", en nueva versión con Yandel ft. Rauw Alejandro y de "Diablo En Mujer" Yandel ft. Myke Towers, Natti Natasha y Darell.

Todos fueron filmados en Miami y son una exitosa demostración de cómo luce una producción moderna y profesional en tiempos de coronavirus.

Con la fama de Blades

La canción que más emoción ha desatado es "Fama", una histórica colaboración del artista con el legendario cantautor Rubén Blades y el rapero estadounidense Snoop Dogg. Yandel define a "Fama" como "un trap bien motivador".

"Ese tema ha llamado mucho la atención, no solo por la combinación de artistas, sino porque representa tener a Rubén Blades, quien es además uno de mis ídolos, dentro de una canción urbana", indicó Yandel, quien reveló que el ídolo panameño se identificó con el tema porque canta su "parte como salseao y le llamó la atención".

La canción tiene un poderoso mensaje sobre la necesidad de creer en sí mismo y trabajar más duro que nadie para alcanzar una meta, pero para él, la mayor inspiración para luchar por las metas está justamente en las voces que le acompañan. "Quién iba a creer que yo a esta edad iba a estar algún día cantando con Rubén Blades?", se preguntó.

CAMBIO DE PLANES, CAMBIO DE DISCO

Es un hecho que Yandel no había pensado hacer un disco como solista en 2020. En cambio, ya estaba listo el décimo álbum de estudio de Wisin y Yandel, que saldría al mercado este agosto y sería acompañado de una extensa gira.

El covid-19 los llevó a decidir aplazar el lanzamiento y el artista se vio de repente con todo el tiempo del mundo para trabajar en sus inquietudes musicales personales. Durante semanas combinó el disfrute con la familia y sus perros, con lo que terminó siendo "Quién contra mí Vol. 2".

"Quería sacar de esto algo productivo, porque me estoy sintiendo bien y muy enfocado", expresó. De ese enfoque también surgieron "Por mi reggae muero 2020" con Anuel AA, "Ella entendió" junto a Farruko y Arcángel, "Se viste y se maquilla" con Ozuna, "No te soltaré" con Nicky Jam, "Qué vas hacer" Yandel ft. Maluma, "Se me olvidó" con Zion & Lennox, "Concierto privado" en colaboración con Pedro Capó y "Fiesta y rumba" con El Alfa.

"Innové en cuestión de sonido. Los bajos y las voces suenan bien limpias. De hecho, es el disco con el sonido más limpio que he hecho", subrayó.

Además de su única canción en solitario llamada "Espionaje", sus trabajos con la nueva generación de la música urbana en español incluyen a "Celda" con Manuel Turizo, "Pónme al día" con Jhay Cortez y "Actúa" con engo Flow y Kevvo.