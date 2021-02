Yanet García celebra el amor con su foto más sexy en ropa interior

No han pasado ni 24 horas de que finalizó San Valentín y por muy difícil que parezca, recuperarse de uno de los días más románticos del año puede tardar un poco.

Luego de haber visto a nuestras parejas, mejores amigos o simplemente después de un maratón de películas románticas, volver a la "normalidad" es algo para lo que las famosas y nosotras no estamos 100% preparadas.

Cómo muestra de ello, tenemos a Yanet García. La ex chica del clima inicia la semana con una de las fotos mas candentes del Día de San Valentín y aquíen De Última te contamos los detalles.

Desde su perfil de Instagram, podemos ver que la presentadora de TV posteó una imagen bastante provocativa donde la observamos de perfil únicamente con la parte baja de su bikini mientras abraza un oso de peluche.

En esta foto donde ella presume sus impactantes curvas, Yanet no dejó nada a la imaginación y sus fans no dudaron ni un segundo en dejar su like o comentario que recalca la belleza de García.

Su foto tiene hasta el día de hoy 331 mil 408 likes en Instagram, número que seguro irá en aumento con el pasar de los días.

La foto más sexy con la Yanet arrancó la semana en Instagram ya robó los suspiros de sus fans y nos sirve de inspiración para no dejar nuestra rutina de ejercicio y lograr esas impactantes curvas.

Aunque Yanet posó con la parte baja de su conjunto de lencería, tenemos que decirte que la ropa íntima color negra siempre es la indicada para todo y tiene diseños muy cool que no te puedes perder.

Apuesta por ropa íntima color negra, estamos 100% seguras de que te encantarán los diseños que puedes encontrar. Recuerda elegir prendas íntimas de tu talla, pues este es un factor importante si buscas destacar tus curvas.