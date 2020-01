“Yo estaba temblando”: Georgina Rodríguez habla del día que conoció a Cristiano 

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es muy romántica. La pareja se conoció en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda exclusiva de Gucci en Madrid y ahora Geo ha revelado algunos detalles del primer encuentro que tuvo con el futbolista.

“Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, dijo Georgina en una entrevista a la revista Grazia de Italia.

Su vida cambió desde ese momento y por obvias razones, pues comenzó a salir con uno de los mejores futbolistas del mundo.

“La gente me perseguía. Me llamaron por teléfono, los reporteros llegaron a la boutique fingiendo ser clientes… Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la curiosidad agresiva de la prensa”, recordó.

Su vida ha cambiado totalmente desde que conoció a CR7, ahora es modelo y dedica gran parte de su vida a sus hijos.