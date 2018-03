“Yo no uso ningún método anticonceptivo”

Lee también

Por increíble que pueda parecer, la modelo de Victoria's Secret Miranda Kerr reveló que por el momento no mantiene relaciones sexuales con su novio, el cofundador de Snapchat, Eval Spiegel.¿La razón? En una entrevista con The Times la australiana detalló que el multimillonario de 26 años es “muy tradicional” y que por tanto ella y Spiegel no se encontraban en planes de tener un hijo. “No hasta después de casarnos”, afirmó.La socialité evitó ahondar en el tema diciendo que “no pueden” agrandar la familia. “Yo no uso ningún método”, aclaró. “Lo que quiero decir es que simplemente estamos esperando (al matrimonio)”, ahondó y dio a entender que su futuro marido y ella habían tomado la decisión, por iniciativa aparentemente de él, de “reservarse” para el matrimonio.Miranda ya tiene un hijo de 6 años llamado Flynn, fruto de su matrimonio con el actor Orlando Bloom. Con su actual prometido se conocieron en 2014, cuando coincidieron en la misma mesa durante un evento de Louis Vuitton.En un principio no se mostró demasiado dispuesta a hablar con Spiegel debido a que era siete años más joven que ella, pero el empresario de las redes sociales consiguió conquistarla con su conversación. Ambos reconocen que al inicio la relación evolucionó lentamente.