“Yo soy Betty, la fea”: Así fue el emotivo reencuentro de Beatriz Pinzón y Don Armando

Beatriz Pinzón y Don Armando se reencontraron 22 años después del éxito Yo soy Betty, la fea. Los actores Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, que dieron vida a los emblemáticos personajes de la telenovela colombiana, coincidieron en una transmisión en vivo a través de Instagram Live en la que contaron que durante las filmaciones no se enamoraron porque él siempre hacía muchas bromas y eran amigos desde siempre. Además, la actriz reveló que ya no le sale la risa de Betty.

El actor inauguró un espacio en las redes sociales donde entrevistará a figuras conocidas y su invitada de honor de la noche fue Ana María. Durante la transmisión también hubo otros invitados. Aunque la actriz sufrió la mala señal de Internet pudo conversar con tranquilidad sobre cómo fue la vida después del personaje y dijo que le debían todo a Betty, la fea. A lo largo de la conversación también salieron a flote varias anécdotas de los actores que vivieron durante el rodaje de la serie, que fue transmitida en 18 países y traducida a 25 idiomas.

Después de una larga charla, el actor quiso llevar a la actriz a recordar el trabajo que ambos encabezaron y que los catapultó a la fama. “Quiero decir una palabra con la que todo el mundo se va a volver loco: Betty”, dijo Abello. “Betty es Betty; Betty está siempre presente y nos ha dado tanto, es como parte de la vida, de mi vida; convivo con Betty”, reveló la actriz.

Don Armando contó que siempre le preguntan en los comentarios de la transmisión si cuando hicieron las grabaciones surgió el amor entre ellos. “No, lo quería ahorcar”, dijo ella. “Es que yo molestaba mucho”, acotó el actor. “Él siempre estaba haciendo chistes y joda y joda, de verdad que a veces lo quería ahorcar. Y con Yorgi (Jorge) hemos sido muy amigos, compañeros, después de Betty también. Siempre compañeros”, aclaró.

“La gente quiere que sea real, que traspase la ficción. Hay amor y un cariño enorme, pero pasan por otro lado”, respondió sobre un pedido que le hizo una chica al actor de que quería que la pareja la adoptase. “Amiga, si estás ahí, te digo, no te podemos adoptar, va a ser muy difícil”, sumó el actor.

Abello le hizo un pedido de un truco a Orozco sobre algo que la caracterizaba y que podían hacer cuando los oyentes estuvieran en un estado difícil. “Pensé que me ibas a pedir la risa de Betty. Casi me muero”, expresó la actriz después de entender que a aquello que se refería era la meditación.

“Es que ya no me sale”, reveló sobre la risa. “No crean que hacen ja y ja y sale. No, fue duro, tocó darle entrenamiento a los personajes”, agregó Abello.

“Ser un hada”

A lo largo de la charla, Orozco confesó: “Siempre me atrajo muchísimo ser un hada; soñaba con conectar con el mundo de las hadas, pero no me había metido nada”, dijo sobre una aparición que hizo en el cumpleaños del actor donde ella se vistió de hada. “Fantaseaba mucho con ese mundo, el imaginario el juego, algo más lúdico”, agregó.

En un juego de preguntas que hizo el actor, Orozco tenía que elegir a una persona para ayudar en su vida, por lo que la actriz se decidió por las mujeres latinas que son madres solteras y tienen que lucharla todos los días para sacar adelante a sus hijos. “A Anita la quieren en todas partes del mundo, ella no vive la vida de una persona famosa y quería mostrarles eso”, afirmó Abello, que minutos antes quiso contar la historia de cuando conoció a su compañera de elenco en la famosa serie, pero la actriz perdió la conexión de Internet.

Por último, Orozco hizo la carcajada característica de Betty para no dejar con las ganas a sus fanáticos: “Te doy un poquito”, cerró entre las características risas del personaje ficticio.