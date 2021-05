Yoga para los ojos, la práctica que Paul McCartney recomienda a sus fans

El exBeatle, Paul McCartney asegura que practicar este tipo de yoga le ha ayudado a mejorar su vista ya cansada por la edad.

McCartney, que aprendió de un instructor de yoga en la India a ejercitar sus ojos también y lo ha estado haciendo regularmente.

“Aprendí de un yogui en la India. Él explicó que tus ojos son músculos. Tus oídos no lo son, así que no puedes ejercitar tus oídos. Pero tus ojos, puedes. Así que con la cabeza quieta. Y luego miras hacia arriba lo más lejos que puedas, uno, dos, tres, regresa al medio, luego hacia abajo, vuelve al medio. Haz tres lotes de eso y luego ve a la izquierda y a la derecha. Ahora tienes una cruz, arriba y abajo, y de lado, ahora haces las diagonales”, trató de explicar el cantautor a Jessie Ware en su podcast de modales en la mesa.

Paul aseguró que tiene una “rutina muy definida” cuando se trata de hacer ejercicio y trata de respetarla lo más que pueda porque eso le ha traído grandes beneficios a su vida, además de ser vegetariano.

“Tengo una rutina muy definida. Me subo a la colchoneta y hago un montón de cosas allí. Luego, me paso a una máquina elíptica o corro un poco. No es un gran ejercicio , pero es bueno. Me gusta”, compartió con orgullo el veterano Beatle que el 18 de junio cumplirá los 79 años.

McCartney, al igual que Ringo Starr, el otro Beatle con vida, llevan una vida saludable en armonía con sus ideales de vida.