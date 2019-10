YouTube: historia y presente de un fenómeno digital

YouTube. El rey de los videos en internet, el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, es también el tercer sitio web más visitado por detrás de Google y Facebook. Una red social que, según Brandwatch, cuenta con 1.900 millones de usuarios que acceden a ella cada mes.

Se fundó el 14 de febrero de 2005 y cuatro años y medio después, el 25 de octubre de 2009, la plataforma retransmitió por primera vez un gran concierto en directo, concretamente el U2 360° Tour. Una fecha clave de la que se cumplen 10 años.

Pero, ¿qué ha cambiado en YouTube desde entonces? ¿En qué se ha convertido esta herramienta de comunicación audiovisual? Hacemos un repaso histórico a través de la plataforma líder en la revolución televisiva y digital.

Aunque el primer video (“Me at the zoo”) se subió a la plataforma el 24 de abril de 2005, su primer gran directo fue un concierto completo en vivo (el U2 360° Tour), que se retransmitió el 25 de octubre de 2009, hace 10 años.

CRECIMIENTO MILLONARIO

Aunque YouTube nació en el San Valentín de 2005, no fue hasta poco más de dos meses después, el 24 de abril, cuando tuvo su primer video. Se trata de "Me at the zoo", donde aparecía el cofundador de la plataforma en el zoológico. Todavía sigue disponible, y cuenta ya con más de 77 millones de visitas.

Los usuarios empezaron a compartir vídeos que subían a YouTube a través de Myspace (otra red social), lo que hizo que el tráfico de la plataforma creciera rápidamente. Además, los vídeos eran de todo tipo, alejándose de una idea original de mostrar vídeos para lograr citas o, sencillamente, poder compartirlos con los allegados.

Unos meses después, en octubre 2005, la marca Nike subió un spot protagonizado por el futbolista Ronaldinho. Fue una de las primeras firmas comerciales en mostrar interés por aparecer en una plataforma digital que, en aquel momento, nadie esperaba que se convirtiera en lo que es ahora.

Según La compañía británica de monitoreo de redes sociales Brandwatch, solo desde teléfonos móviles, Youtube recibe una media de mil millones de visualizaciones diarias.

Otro año después, en 2006, la revista Time otorgó a YouTube el premio al "invento del año". Y es que en mayo de ese mismo año, según Alexa.com, la plataforma había alcanzado las 2.000 millones de visualizaciones diarias, que a mediados de agosto fueron 7.000 millones.

Hoy por hoy, según Brandwatch, hay una media de mil millones de visualizaciones diarias, solo desde los teléfonos celulares.

Después de que tanto Google como Myspace intentarán, sin éxito, desbancar a YouTube lanzando sus propias versiones, en octubre de 2006 se anunció que Google compraba YouTube por 1.650 millones de dólares.

En agosto de 2007, llegaron los primeros anuncios en los videos. Pero no fue hasta 2011 que llegó la posibilidad de ganar dinero a través de Google Adsense y de "Networks", empresas que financiaban a los usuarios con más audiencia en la plataforma.

Este proyecto nació con el nombre de "YouTube Partners", como el primer paso hacia la monetización actual de los "Youtubers".

LA ERA DE YOUTUBE

Un año antes, en 2010, YouTube ya permitía compartir los videos en otras redes sociales como Tumblr, algo que sin duda facilitó todavía más la expansión y crecimiento de los "Youtubers" a través de otras plataformas.

Ya antes de eso, en 2009, YouTube retransmitió por primera vez un gran concierto en vivo de manera completa, el U2 360° Tour.

Algo que sirvió de aviso para lo que se venía: YouTube como sustituto de las plataformas televisivas tradicionales. Y es que hoy por hoy, esta red social permite consumir contenidos, tanto en directo ("streaming"), como en diferido.

La semilla de los “Youtubers”, la posibilidad de ganar dinero en la plataforma, llegó en 2011. En la actualidad, los canales con ganancias de más de seis cifras aumentan un 50% año tras año, de acuerdo con Brandwatch.

Muchos son los cambios que ha sufrido YouTube desde entonces, tanto en su diseño, como en sus funciones. Por ejemplo, la duración máxima de los vídeos era de 15 minutos hasta el año 2011.

Otro ejemplo sucedió con el número máximo de reproducciones, que tuvo que ampliarse después de que el contador de visitas se bloqueara al superarse el límite, con el videoclip de "Gagnam Style", cuando este superó los 2.500 millones de visualizaciones.

Hoy por hoy, YouTube reina en el sector audiovisual, comiéndole el terreno a las televisiones "de siempre" y manteniéndose pese a que, cada vez, hay más competidores en internet.

Según Brandwatch, cada minuto se suben 300 millones de horas de contenido en video a la plataforma, y cada mes se ven 3.250 millones de horas.

Y es que, de acuerdo con la misma fuente, 6 de cada 10 personas prefieren ver YouTube a la televisión en directo.

Así, no es de extrañar que los canales que obtienen ganancias de más de seis cifras vayan creciendo un 50% año tras año.