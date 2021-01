Young vende el 50 % de sus canciones

Neil Young es el más reciente artista que se apunta oro con su catálogo de canciones: el cantautor le vendió el 50% de su música a una compañía británica de inversión en un acuerdo anunciado el miércoles.

Hipgnosis Songs Fund dijo que adquirió la mitad de los derechos de autor e ingresos por intereses de unas 1.180 canciones escritas por el astro del rock de 75 años, cuyos éxitos incluyen "Heart of Gold", "Rockin’ in the Free World" y "Cinnamon Girl".

No se revelaron los términos del acuerdo, que llega un mes después de que Bob Dylan vendió los derechos de publicación de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por un monto reportado entre 300 y 500 millones de dólares, y Stevie Nicks un 80% de su música a Primary Wave por 100 millones de dólares, según reportes.

En una industria donde las ventas de discos se han reducido y los conciertos están en paro debido a la pandemia del coronavirus, la edición musical es un bien cada vez más valioso.