Youtuber salvadoreño es famoso por su contenido sobre tecnología en español

"MrAmigo Tec" quizá no es conocido por su nombre real, Oscar Lopéz, pero es un youtuber salvadoreño que con su canal se ha convertido en sinónimo de tecnología.

Sus inicios fueron en Los Ángeles en 2010, con deseos de llevar contenido sobre tecnología en español a través de la red social de videos más famosa, YouTube cuando se percató que solamente habían canales en inglés hablando del tema.

En un país como Estados Unidos, donde los mercados de negocio son tan diferentes al de Latinoamérica, se dió a la tarea de hacerse camino en este mundo donde asegura haber encontrado muchas dificultades para generar ingresos y encontrar apoyo de parte de las marcas que no estaban seguros si sería conveniente invertir en un canal nuevo, con un idioma diferente al que conocían; aunque también asegura que obtuvo mucha ayuda y apoyo de parte de otros latinoamericanos que lo seguían en su canal.

"Siempre he estado involucrado personalmente con la tecnología, más que profesional, el primer paso es aprenderlo y luego desarrollar tu talento depende de lo que has aprendido, repetir, repetir y repetir hasta que eres bueno en lo que haces", expresó.

Aunque el IT (Information Technology) es bastante grande en El Salvador, Oscar aseguró que el tiempo ha sido lo que le ha dado las herramientas necesarias para potenciar su canal. No se considera "máster", pero sí con mucha práctica ha logrado aprender lo suficiente para hablar sobre casi cualquier tema tecnológico.

Si de algo está seguro es que todo se debe trabajar en grupo para encontrar personas que sepan más sobre los temas a tocar.

"Al principio me tocó trabajar solo con ayuda de mi esposa, ella me apoyaba mucho cuando comencé pero, ya luego fue creciendo el círculo de amigos que me dieron la mano", manifestó.

Al preguntarle sobre qué cree que nos ha traído la tecnología, "MrAmigo Tec" consideró que nos ha traído la oportunidad de alcanzar el mundo. "No importa si te gusta la tecnologia, el gaming, el cómic o cualquier estilo de vestir, no importa, podemos tener una comunidad que está detrás apoyándonos y expresarles nuestros puntos de vista de las cosas", expresó porque para él: "Todos tenemos influencias de parte de alguien o algo, solamente es de saberla dirigir. Yo tengo más fe en un creador de contenido que tiene una comunidad pequeña pero sabe lo que está haciendo y no en alguien que aunque tenga muchos seguidores me diga a través de sus videos cosas que no son reales".

"MrAmigo Tec" es alguien con experiencia en el mundo tecnológico y que sirve de influencia a muchos más, pero no todo le fue fácil ya que hubo un tiempo en él que confiesa perdió lo que llama "flow artístico". Si bien es cierto había perdido todo tipo de creatividad trató de retomarlo emprendiendo esta vez en un negocio de comida al que le dedicó dos años pero, dice extrañaba crear contenido audiovisual así que cerró su restaurante y con la pregunta de ¿qué hago ahora? comenzó a hacer un "vlog" diario guiándose de los conocimientos obtenidos en la universidad, practicando con todo tipo de equipos audiovisuales y comenzó a descargar su material para editar y al día siguiente tener material para el canal, lo que considera es lo que le hace experto.

De esta manera es que le llega la oportunidad con Universal Music. "Fue de pura casualidad. Llegué a Universal, saco mi laptop y les digo ‘esto es lo que he logrado producir en un día de trabajo yo solo, si me dan los recursos necesarios, prometo que puedo crear más’. Me dedique a aprender sobre mi equipo, eso fue lo que me dio la oportunidad de sentarme en esa ocasión con Universal Music", detalló.

MrAmigo Tec

En la red.

Facebook: MrAmigoTec

Instagram: @mramigotecoficial @360MediaStudios

YouTube: Oscar Lopez - MrAmigoTec