Youtuber se retira entre lágrimas por depresión y problemas alimenticios

La 'youtuber' bogotana Paula Galindo, más conocida como 'Pautips', publicó un video en donde le anunció a sus millones de seguidores que se retira un tiempo de las redes sociales y dejará de hacer videos debido a que padece desorden alimenticio y depresión.

La joven, de 24 años, explicó que está atravesando por un momento de cambios en su vida. Se va de Los Ángeles y aseguró que necesita tiempo para recuperarse. "Necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así".





Agregó que lo mejor que podía hacer por ella y por sus más de 8 millones de seguidores era alejarse y regresar con muchas más ganas. "He intentado tapar todo lo que pasa detrás mío siendo siempre muy feliz en cámara porque yo quiero que ustedes sean felices", agregó.



Galindo contó que últimamente medita, se apegó más a la iglesia y ha hecho otras practicas espirituales que la ayudaron a tomar esa decisión, la joven recordó un fragmento de la biblia que dice: "ama al prójimo tanto como a ti mismo " y aseguró "en este momento yo no me amo, yo hago cosas que no son de amor".

Entre lagrimas, Paula Galindo dice "tu no tienes que nada, mujer", refiriéndose a tener el cuerpo perfecto o a hacer ejercicio aún cuando no se tienen ganas. Asegura que lo único que se tiene que hacer es amarse, cuidarse y estar en paz.



"Ojalá que cuando todo esto termine yo pueda volver aquí con la cabeza en alto a decirles que sí se puede. Que sí se puede salir de una adicción, que sí se puede salir de un problema mental, que sí se puede no estar bajo un trastorno alimenticio y que sí se puede salir de la depresión".



La 'youtuber' pidió a sus seguidores que no la juzguen y tampoco la olviden. "Lo tengo todo, pero lo único que no tengo es a mí misma", aseguró en el video.