Yris Palmer da cátedra a sus seguidores de Instagram de cómo "chuponear" una alemana en el café

Yris Palmer, la amiga de la Socialité Kylie Jenner, publicó, el martes 26 por la mañana, en sus historias de Instagram cómo disfruta comer pan dulce salvadoreño como parte de sus desayunos.



En sus videos se pudo observar a la salvadoreña "chuponeando" una Alemana marca Lido. "No puedo dejar cosas como estas, el pan dulce es imprescindible", dijo.

La fundadora de Star Lash Extensions y Star Lash Beauty Bar, enseñó a sus más de 800 mil seguidores de la red social, cómo se deleita comiendo pan dulce con café.



"Qué es la vida si no la puedes disfrutar. No puedo estar a dieta, a mi me encanta la comida, me encanta el pan, me encantan las pupusas, los plátanos, me encanta todo que me hace engordar", agregó la salvadoreña.