Yuri aseguró que una cantante y amiga muy querida le hizo brujería

Yuri estuvo como invitada en la iglesia en donde predica su religión y fue ahí donde habló sobre la envidia y la brujería, y reveló que fue víctima de algunos hechizos para que le fuera mal durante el mejor momento de su carrera.

La artista detalló que cuando tenía 24 o 25 años fue víctima de brujería, de la cual se dio cuenta porque localizó elementos inusuales alrededor de su casa.

Yuri, de ahora 57 años de edad, contó que un día afuera de su casa descubrió algunos artefactos que rodeaban; cuando investigó, se percató de que se trataba de elementos empleados por practicantes de magia negra para procurarle el mal a alguien.

Una persona con conocimientos esotéricos le confirmó a la mexicana que el supuesto "trabajo" se lo habían realizado "por envidias", ya que el triunfo que estaba logrando en su carrera despertaba malos pensamientos en otros colegas.

"Me acuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, el trabajo que me hacían por la envidia", confesó la también actriz.

De acuerdo con Yuri, los elementos que encontró afuera de su casa son utilizados por personas que realizan "trabajos de brujería" para evitar que a las personas les vaya bien en su vida y en su trabajo.

Además, la presentadora de televisión reveló que se enteró que un cantante muy popular, a quien ella quería y respetaba mucho, sin mencionar nombres, le advirtió a un diseñador que, si vestía a Yuri, lo despediría porque no quería que trabajara para ella.

Ante esto, la cantante decidió poner distancia y no volver a confiar tanto en la gente, sobre todo de los compañeros de trabajo, que a veces son "capaces de traicionar y de dar puñaladas por la espalda porque les gana la envidia", dijo.