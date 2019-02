Yuri, criticada por desafortunado adjetivo hacia Yalitza Aparicio

Yuri habló sobre el éxito de Yalitza Aparicio tras ser nominada al Oscar como mejor actriz por su participación en "Roma". En entrevista con "Ventaneando", la cantante dijo admirar a la actriz de 25 años y cómo ha figurado a pesar de no tener una formación como actriz. El video está disponible en YouTube.

"No importa el físico, es el talento es el que realmente habla", expresó la intérprete en la mencionada entrevista. Mucha gente dice: si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita, un cuerpazo… y ella es todo lo contrario, o sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento”, manifestó.

Yuri, de 55 años aconsejó al equipo que la acompaña ser más accesibles, esto debido a una ocasión en la que el equipo de dicho programa intentó captar a Yalitza y le cubrieron el rostro.

"Me encantaría que su gente fuera más accesible, eso como que hace mal a los artistas", opinó.

Lejos de caer bien, los palabras de Yuri hacia Yalitza Aparicio fueron duramente criticadas en plataformas como YouTube y Facebook.

Horas después de las declaraciones de Yuri, durante la conferencia de prensa que esta ofreció junto a sus colegas del grupo Pandora para promocionar los conciertos que ofrecerán en México, un reportero preguntó si era verdad que en una entrevista la cantante había hablado mal de la protagonista de la cinta "Roma". A lo que la 'jarocha' respondió un tanto ofuscada:

"Ay amigo lindo ¿eres periodista?, contéstame tú, ¿eres periodista?, ¿viste bien la nota?… no la viste corazón, un periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar, de eso no te voy a contestar porque no vengo aquí a hablar de nadie. Nunca más, y lo voy a decir públicamente, voy a hablar de nadie porque yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes para destruir a la gente, no señor. El cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta nunca la voy a contestar porque ni es así", declaró la cantante.

Figuras del cine y del espectáculo han opinado sobre Yalitza Aparicio y el revuelo que ha generado su nominación al Oscar tanto en México como en Estados Unidos. Recientemente Ana de la Reguera dio de qué hablar por un comentario que muchos calificaron como desafortunado y la colocó en el centro de las críticas.