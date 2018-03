Yuridia viene más romántica

Lee también

Yuridia (Yuridia Francisca Gaxiola Flores) se presentará mañana desde las 8:30 de la noche en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), como parte de la gira internacional que realiza para promocionar su último disco, titulado “6”.La mexicana comentó a PLUS que espera que el público salvadoreño disfrute de su concierto, pues será divertido y contará con muchas sorpresas. “Yo tengo muchas expectativas del concierto que brindaré, porque he recibido muchos mensajes de la gente de El Salvador. Ellos me dicen que quieren que los visite, que vaya y están deseosos de tener un concierto mío allá. Entonces, estoy nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada de estar en El Salvador”, reveló hace unos días la artista vía telefónica. Sobre su show, la cantante adelantó que interpretará sus canciones más conocidas, entre ellas “Ángel”, “Ya te olvidé”, pero además su tema “Cobarde”, el cual forma parte del álbum “6”, lanzado el 9 de octubre de 2015 y que contiene 12 temas más. Además, señaló que este último disco es especial porque es primera vez (en 12 años de trayectoria) que graba un álbum sin haber estudiado nada antes.“Este disco lo grabé en Miami y fue una experiencia nueva. Es un disco completamente inédito, todas las canciones fueron hechas por amigos míos y gente que yo admiro y que considero que son una nueva generación de compositores”, confesó.La cantante comentó que para realizar su nuevo disco buscó inspiración en el trabajo artístico que hizo durante su vida el fallecido Juan Gabriel y también la cantante estadounidense Lana del Rey.En cuanto a la tensa situación que vive México con el gobierno del presidente Donald Trump, dijo que ha sido una oportunidad para que las personas abran los ojos y se den cuenta de la calidad humana de cada quien; y agregó que le preocupan más otras cosas que la relación entre ambas naciones.“Siento que Trump nos está abriendo los ojos. Aunque a mí me preocupan más otras cosas: como que no haya educación, que no tengamos oportunidad para defendernos adecuadamente, porque en nuestro país no existen oportunidades, me preocupan muchas cosas más que Trump. Me preocupa que no estemos preparados para defendernos”, declaró.Si aún no has adquirido tu entrada, los precios son de $65, platinum numerada; y $25, preferencial (más $2.50 por cargo adicional por servicio). Puedes comprarla en quioscos TodoTicket en Multiplaza y Metrocentro.