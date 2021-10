Yuya reaparece y cuenta detalles de la llegada al mundo de Mar

La empresaria y youtuber mexicana Mariand Castrejón Castañeda, conocida como Yuya, reapareció esta semana después de varios días de ausencia en redes sociales mientras se concentraba en el nacimiento de su hijo Mar, procreado con su pareja Jorge Siddhartha.

"Me siento muy feliz pero también muy cansada, pero muy feliz, y muy cansada", reiteró en las historias de Instagram publicadas esta tarde en las que dio la oportunidad a sus seguidores de enviarle preguntas sobre el proceso. Un día antes también publicó una foto suya en su perfil, después de un tiempo sin aparecer ante la cámara.

Yuya hizo la comparación de dar a luz con la experiencia de un "viaje" para conocer a su bebé. "Fue un viaje larguísimo", "duró mucho", comentó.

Sin embargo, añadió que "el viajesote para conocer a mar afuera (de su vientre) fue muy amoroso".

"El proceso fue lleno de respeto y cariño y me rodeé de gente muy bella y lo recuerdo con mucho amor", expresó.

Por otra parte, dijo que ha tenido dificultades para amamantar a su bebé.

"Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que pensé, yo creí que metiéndome a los cursos antes que naciera mar la iba a armar, que me lo iba a pegar y en vaca jugosa y poderosa iba a lanzar leche a todos lados; pero no me sucedio así", dijo.

"Sé que todos la vivimos distinto, a mí se me complicó, porque tengo ahí algunos temas de salud que hicieron que esto se me dificultara más, pero ahí voy con ayuda, armándola cada día un poco más", contó.

Relató que debido a que es "súper preocupona" se inscribió a diferentes cursos para recibir a Mar "lo más preparada posible". "Claro que cuando nació, todo se me olvidó".

En tanto, contó que "Mar es súper buena onda" desde que estaba en su vientre, pero no la deja dormir.

"Lo sigo diciendo, es un chulo, se porta muy bien. Claro que tiene su carácter, claro que sí, pero se porta muy bien", reiteró.

Mar nació el pasado 29 de septiembre, el Día Mundial de los Mares. Respecto a esto, Yuya dijo que "fue una gran coincidencia". "No planeé el día que iba a nacer, nació el día en que la fecha estaba estimada", mencionó.