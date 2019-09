Zac Efron encontró su madurez en el cine

Probablemente el chico extremo de Hollywood. La actividad física siempre ha estado presente en la vida de Zac Efron, pero ahora él lo ha vuelto su ingrediente de adrenalina indispensable. Cuando no está en un set de grabación -gracias a sus redes sociales- lo vas a ver nadando en caudalosos ríos, caminando por desiertos y escalando montañas en los rincones más inhóspitos del planeta.

Con 32 años -que celebra hoy- y un espíritu inquieto Zac ha sabido combinar a la perfección sus más grandes pasiones, las artes escénicas, el deporte y viajar como mochilero con su bermuda, camiseta y botas guerreras. Una imagen que quizás contraste a la que muestra en las alfombras rojas mientras viste un impecable esmoquin de la firma Calvin Klein (86ª entrega de los Premios Óscar).

Sus pasatiempos no se resumen así, en los momentos de también toca el piano y la guitarra. Además se distrae repararando los autos antiguos de su abuelo: un Dorlean y un Mustang del 65.

Cuando iba a entrar en los 30 el intérprete -lejos de entrar en la popular crisis que ensombrece la tercera década-, superó sus adicciones y descubrió las bondades del deporte.

"Hoy no imagino la vida sin machacarme en el gimnasio. Cuando voy me siento vivo, lleno de energía y más alerta que nunca", confesó en una entrevista para Men’s Fitness.

Una idílica metaformfosis ¿Qué hizo?

Cuando caracterizó a Troy Bolton en la saga de "High School Musical" su apariencia era bastante escuálida pero cuando aceptó coprotagonizar el musical "Hairspray" (2006) su físico ya había comenzado a mostrar ciertos cambios y no es para menos. Según un reporte de El País, de España entrenar dos veces al día (cinco días a la semana), acostarse a las 9 de la noche, empezar la primera ronda de ejercicios a las 5 de la mañana y consumir únicamente comida orgánica durante cuatro meses transformaron al californiano en el portento físico que en el último año ha protagonizado películas como "Los vigilantes de la bahía" y "El gran showman".

Este proceso no lo ha hecho solo. Se ha apoyado de profesionales como Patrick Murphy. Con el entrenador consiguió ganar masa muscular, agilidad y velocidad. Tres palabras que además están muy presentes en cada uno de los videos (episodios) que publica en su canal de YouTube con sus programas "Gym time" y "Off-the-grid".

"Nunca me he sentido mejor en mi vida que como me siento ahora mismo", aseguró la expareja de Vanessa Hudgens. "Siempre me han gustado los retos y explorar mis límites", añadió.

La constancia y concentración son dos de sus grandes secretos al momento de alcanzar sus metas. "Es muy simple. El secreto de cualquier entrenamiento es tener el control mental. Si quieres tener la tableta de abdominales marcada, tienes que ser disciplinado y trabajar duro. El fitness real requiere un cambio absoluto en tu estilo de vida", afirmó Zac.

Crecimiento en el cine

Las películas lo han visto crecer. Con "High School Musical" también demostró sus dotes como cantante (2006, 2007, 2008), luego le apuntó a los dramas y como "Más allá del cielo" (2010) y "Cuando te encuentre" (2012). Pero la cosquillita de hacer comedia seguía ahí y es así como grabó las dos entregas de "Malditos Vecinos" y "Mike y Dave: los busca novias". Aunque la cosecha para Zac ha sido buena, este año se tuvo que enfrentar a un reto mucho mayor.

Del drama a la comedia y ahora al suspenso, el actor es el vivo retrato de un asesino serial, Ted Bundy en "Extremadamente cruel, malvado y perverso". "Tenía muchas reservas sobre interpretar a un asesino en serie, especialmente uno tan popular como Ted Bundy", confesó sobre el metraje dirigido por Joe Berlinger; y donde Lily Collins es su coprotagonista.