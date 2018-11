Zion y Lennox están listos para el Golden Fest 2018

Después de varios meses de espera y una increíble organización, el próximo 10 de noviembre se llevará a cabo el Golden Fest, consolidado como el festival musical más importante y esperado por los salvadoreños.

El evento, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Béisbol Saturnino Bengoa, contará con la participación de Zion y Lennox, el dúo de reguetón más importante de la actualidad.

Pioneros en su concepto, Félix Ortiz (Zion) y Gabriel Pizarro (Lennox), unieron sus talentos para establecer lo que hoy día es el dúo más importante del género urbano. Su fuerte presencia en las redes sociales demuestra un poderoso alcance a millones de fanáticos alrededor del mundo. Con más de 16 años de trayectoria, Zion y Lennox han sido parte primordial de la evolución de la música de reguetón, y son vistos como pilares del género. Su versátil propuesta musical, romántica y bailable sin lenguaje obsceno ni ofensivo a la mujer, y una lírica atractiva para los amantes de la música, son sus complementos para ser uno de los dúos más consistentes del género urbano.

Zion y Lennox nacieron en Carolina, Puerto Rico. Se conocen desde muy pequeños, ya que eran vecinos; los dos empezaron a trabajar cuando la época del reguetón comenzaba a llegar al éxito. La primera oportunidad hacia la fama fue en 2003 con el álbum recopilatorio "Desafío", producido por Luny Tunes y Noriega. Esto los llevó a que fueran conocidos internacionalmente y tuvieran la oportunidad de aparecer en los álbumes más importantes, como "Más flow", "Más flow 2" y "Blin Blin Vol. 1".

Trayectoria musical

En mayo de 2004 fue cuando el dúo lanzó su primer álbum de estudio, "Motivando a la Yal", el cual cuenta con varios sencillos muy reconocidos, como "Bandida", "Doncella", "Ahora" y "Yo voy". En él también invitaron a productores muy reconocidos que colaboraron en el álbum, entre ellos: Luny Tunes, Eliel, Nely y Noriega.

El dúo ha logrado ser reconocido mundialmente gracias a sencillos y temas como "Zun Da Da", "Fantasma", "The Way She Moves", "Pierdo la cabeza" y "No te detengas". También han participado con los famosísimos y reconocidos cantantes Jowell y Randy, Daddy Yankee, J Balvin, Tony Dize, Alberto Stylee y Dálmata.