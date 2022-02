Zoe Kravitz a la sombra de un apellido

El reto no es fácil, ni para Zoë Kravitz ni para Robert Pattinson en esta nueva película de DC, "The Batman". Ambos tienen a sus espaldas actores y actrices que han dado vida a sus respectivos personajes. Pero, ambos tienen el talento como para minimizar las comparaciones que, desde que se anunciaron como protagonistas de la película de Matt Reeves, han levantado todo tipo de comentarios, encontrados para no perder la costumbre.

Fue en 2019 cuando se concretó a Kravitz como la nueva "Catwoman", relevando así a Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", que es como un punto y aparte) y Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises"), actrices que la encarnaron más recientemente en la gran pantalla.

Pero Kravitz no ha estado ajena a al personaje, pues en 2017 le prestó su voz en la cinta animada "The Batman Lego Movie". Además, según se supo en aquel entonces, dejó con las ganas de vestirse con ese ajustado traje negro de Selina Kyle a Ella Balinska, Ana de Armas y Eiza González.

Kravitz, hija de Lenny Kravitz y de Lisa Bonet, y que ha tenido que remar contracorriente tratando de hacer brillar su nombre, sin ayuda de la presión del apellido de su famoso padre, expresó en 2015 que los amantes del cine, estaban deseosos de personajes femeninos fuertes, que dejen huella y eso es lo que precisamente se ha empecinado en hacer.

"Realmente creo que ‘Catwoman’ habría sido el único (personaje de superhéroe) que consideraría, solo porque me siento realmente conectado con ella emocional y también estéticamente. Creo que hay una autenticidad y una ventaja en ella que me atrae", expresó a EW.

La carrera de la actriz y modelo de 33 años, graduada de actuación en el Conservatorio de Artes Teatrales de la Universidad de Purchase, en Nueva York, comenzó cuando hizo su debut en 2007 en la cinta de comedia romántica "Sin Reservas" y en 2011 le dio vida a Angel Salvatore en "X-Men: Primera Generación". Destacan también películas como " Yelling to the sky" , "Divergente" hasta "Mad Max" o "Animales Fantásticos".

Voz y voto

Tan emocionada está la californiana, de su nueva Gatúbela, que el director también le ha permitido dar sus aportes. Por ejemplo, en lo poco que se ha podido ver hasta ahora, Kravitz luce uñas largas y bien afiladas, casi como garras naturales que se dejó crecer durante la cuarentena pues no podía ir al salón.

"Desarrollamos el traje juntos como un equipo, y en realidad, las uñas no fueron planeadas originalmente. Llamé a Matt y fue como: ‘Tengo esta idea, deberíamos hacer uñas locas, malévolas, maravillosas y aterradoras. Sin esmalte de uñas, que parezcan garras’ y pudimos incorporarlo en el último minuto", contó entusiasmada.