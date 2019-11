Zoe Saldaña: Publican imagen desnuda de la actriz y ella estalla en Instagram 

Zoe Saldaña asegura que no es una mujer que sufra en silencio. Hoy a través de su cuenta de Instagram la actriz de Hollywood compartió una fotografía en la que parece estar completamente desnuda.

En su post, Zoe afirma que la publicación es falsa, que ella no es la mujer de la imagen y que además no permitirá que se siga utilizando su imagen con estos fines.

Esta es la declaración completa de la protagonista de Avatar y Guardianes de la Galaxia.

"Quienquiera que seas, deja de publicar esta imagen falsa de mí. Nunca, ni nunca tendré fotos como estas tomadas de mi cuerpo o de mí misma. Para cualquiera que lea esto, que sepa que esta no es una imagen real. Esto es violación, es ofensivo e insultante para las mujeres. Informo y dejo saber de inmediato que no soy una víctima y no sufro en silencio. Me defiendo y defiendo a todas las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. No pienses que al esconderte como un cobarde en esta plataforma, vas a poder salirte con la tuya".



